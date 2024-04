Politano e Zielinski, due eurogol da fuori area. Il Napoli non li metteva a segno dal 27 febbraio 2022

La statistica di Opta ricorda che l’ultima volta che il Napoli ha messo dentro da fuori area nella stessa gara era contro la Lazio nel 2022

In poco più di 10 minuti il Napoli agguanta e sorpassa il Monza con tre prodezze dei suoi calciatori. Ci pensa prima Osimhen in evoluzione e poi Politano e Zielinski con due eurogol da fuori area. Una partita che sembra far rivedere il Napoli della passata stagione per gioco e convinzione dei suoi interpreti. Le due reti messe a segno da Politano e Zielinski sono menzionate in una statistica di Opta che ricorda che la formazione azzurra non metteva a segno due reti da fuori area nello stesso match dal 27 febbraio 2022

