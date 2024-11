La Serie A è pronta a chiedere alla Fifa di alleggerire il calendario internazionale (TuttoSport)

“Le società auspicano che la Fifa accorpi le finestre per gli impegni delle Nazionali. Altro suggerimento è quello di cancellare le amichevoli o consentire ai club di non rilasciare i tesserati per impegni non ufficiali”

La Serie A sta preparando una raccolta di richiesta alla Fifa per cercare di rendere il calendario internazionale più agevole, visto che i calciatori ogni anno giocano sempre più partite.

La Serie A vuole meno impegni in nazionale per i giocatori

Lo riporta “TuttoSport”:

Un pacchetto di richieste alla Fifa per decongestionare il calendario internazionale sempre più intasato. È stato l’argomento principale

dell’assemblea della Lega Serie A che si è svolta ieri in videoconferenza.

In questo caso le visioni di atleti e club coincidono. Le società auspicano che la Fifa accorpi le finestre per gli impegni delle Nazionali, in modo da ridurre viaggi e interrompere meno i campionati. Altro suggerimento è quello di cancellare le amichevoli o in subordine consentire ai club di non rilasciare i tesserati per impegni non ufficiali, diversi da qualificazioni a Mondiali o Europei. Senza dimenticare la possibilità di aumentare il contributo economico per i calciatori convocati. I rappresentanti degli atleti pongono l’accento anche sul rischio infortuni sempre più elevato per chi scende in campo ogni tre giorni. Leghe mondiali e Fifpro elaboreranno un documento comune che sarà poi inviato alla Fifa.

Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assemblea di Lega Serie A. L’ad del Monza non trova giusto che Fifa e Uefa affollino i calendari e costringano la Serie A a fare delle riforme.

Dichiarazioni riportate dall’Ansa.

«Cosa penso di playoff e playout è semplice. Da 20 anni la Serie A gioca a 20 squadre. Adesso qualcuno pensa che visto che il campionato è rimasto sempre lo stesso ma la Fifa e la Uefa hanno aumentato moltissimo le loro partite si cambia il formato perché una o due vanno al Mondiale per Club».

ilnapolista © riproduzione riservata