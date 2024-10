Rrahmani, rigore e giallo: era diffidato, salterà l’Empoli

Il difensore kosovaro provoca il rigore poi parato da Meret. Per il portiere è il secondo rigore parato in campionato. Napoli-Frosinone 1-0 al 40′

Napoli-Frosinone ancora 1-0 grazie al rigore parato da Meret. Fallo di Rrahmani su Cheddira che provoca il penalty. L’arbitro Fabbri non ha dubbi, indica subito il discheetto di rigore e ammonisce Rrahmani. Il difensore kosovaro era diffidato, salterà quindi la prossima partita contro l’Empoli al Castellani.

Sul dischetto si presenta Soulè che fortunatamente si fa ipnotizzare da Meret. Il portiere azzurro para senza non troppe difficoltà. Secondo rigore parato in campionato.

Napoli – Frosinone 1-0, Meret para un rigore a Soulé dopo l’errore di Rrahmani (LIVE)

Il Napoli di Calzona affronta il Frosinone per la trentaduesima giornata, gli azzurri devono vincere per restare in scia delle squadre sopra in classifica e sperare per le prossime coppe europee considerando la quasi totale certezza dei cinque posti in Champions League.

28′ Dopo diversi minuti si rivedono anche gli ospiti in avanti, e disastro di Rrahmani che stende Cheddira regalando rigore al Frosinone

30′ Si presenta Soulé dal dischetto ma Meret è bravissimo e intuisce il tiro bloccandolo alla grande!

Il gol di Politano

17′ Vantaggio del Napoli! Tiro a giro di Politano da destra e arcobaleno che si spegne dietro Turati

“Matteo Politano ha preso parte a 13 reti in questa Serie A (8 gol e 5 assist) e nel massimo campionato ha fatto meglio solo nel 2017/18, con il Sassuolo (14) – inoltre, è il dato più alto di ogni altro giocatore italiano nel torneo in corso. Superlativo“.

