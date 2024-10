Roma-Napoli si gioca domenica 28 aprile, il Corsport: è inevitabile visto che il 25 recupera con l’Udinese

Non accolta la richiesta della Roma sottoposta a un tour de force prima del Leverkusen. A votare contro la richiesta giallorossa, Atalanta, Verona e Empoli.

La Lega Serie A ha deciso che gli ultimi venti minuti di Udinese-Roma saranno recuperati giovedì 25 aprile. L’ufficialità arriverà a breve attraverso un comunicato.

Il match era stato sospeso dopo che il difensore giallorosso Evan Ndicka si era accasciato a terra e si era pensato ad un infarto; i calciatori non se l’erano sentita di continuare il match e i due club, di comune accordo, avevano deciso di sospendere la partita.

Udinese-Roma, gli ultimi venti minuti il 25 aprile

Come riportato dal Corriere dello Sport:

La Lega ha deciso la data della prosecuzione di Udinese-Roma, sospesa e rinviata per il malore accusato da N’Dicka: si giocherà giovedì 25 aprile, nonostante la richiesta del club giallorosso di prendere in considerazione l’ipotesi di recuperare il match con i friulani insieme ad Atalanta-Fiorentina, saltata per la tragica scomparsa di Joe Barone e che verrà disputata a maggio. La Lega “come da regolamento” ha designato il 25 aprile in quanto “prima data disponibile” dopo la sospensione del match. Quindi, inevitabilmente di domenica e non di sabato, la trasferta di Napoli.

Nella lettera della Roma alla Lega si richiedeva anche di poter giocare in contemporanea anche al recupero di Atalanta-Fiorentina, a riprova dell’integrità della competizione. La Lega ha detto no dopo la votazione dei club di Serie A che hanno deliberato il rifiuto al recupero a maggio: decisivi secondo quanto filtra, i voti di Verona, Atalanta ed Empoli. Altri club hanno invece deciso di astenersi.

I giallorossi avevano chiesto il rinvio a maggio

La Roma di Daniele De Rossi dopo aver eliminato il Milan di Stefano Pioli, conquista la quarta semifinale europea consecutiva e non vuole lasciare nulla al caso in vista del 2 maggio, match di andata contro il Bayer Leverkusen. Proprio per questo ha inviato ieri sera una lettera alla Lega Serie A per chiedere di non disputare il recupero, dei circa venti minuti della sfida contro l’Udinese, interrotta e poi rinviata per il malore a Ndicka, il 25 aprile, bensì a maggio, in concomitanza con il recupero di Atalanta-Fiorentina, che era stata rinviata per la tragica scomparsa di Joe Barone.

