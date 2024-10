“La Premier League fa questo effetto. Esaurisce i dirigenti e i giocatori, e di conseguenza le squadre affaticate iniziano a perdere partite che altrimenti avrebbero vinto”

Le squadre inglesi sono fuori dalle coppe europee perché la Premier league le sfianca (Times)

L’Aston Villa è l’unica squadra inglese che è ancora in una competizione europea, la Conference League. Tutte le altre squadre inglesi sono uscite dalla Champions e dall’Europa League. Il “Times” spiega il fallimento delle squadre inglesi in Europa partendo da alcune riflessioni fatte da Klopp dopo l’uscita del Liverpool dall’Europa League.

“Klopp, vestito con tuta e berretto rosso del club, è apparso stanco quando gli è stato chiesto se, in questo momento della stagione, si tratta più di capire quale squadra sia la più esausta che di sofisticati piani tattici. «La Premier League è il miglior campionato del mondo, ho guardato molto calcio e qualsiasi cosa dicano gli altri campionati – l’Italia è migliorata, la Spagna è fantastica, la Bundesliga è lì – ma la Premier League è il campionato più intenso, sicuramente», ha detto il 56enne tedesco.

Partendo dalle parole di Klopp, Martin Hardy sul “Times” spiega che il problema della Premier League non è la qualità del gioco, bensì l’intensità sfiancante non solo per i giocatori, ma anche per dirigenti e allenatori.

La Premier League è sfiancante, diventa fisiologico perdere le partite

“Il livello del calcio inglese rispetto alle nostre controparti europee non è, come forse lo era una volta, il problema. Il vero problema è che, come ha accennato Klopp, non si può avere tutto. Non si può avere una Premier League intensa, con dieci minuti in più a ogni partita; partite che iniziano a ogni ora del giorno per soddisfare un pubblico televisivo mondiale; i club più importanti che spremono ogni centesimo possibile per rispettare le regole finanziarie; una Fa Cup tradizionale con replay; una Coppa di Lega che tutti prendono sul serio fin dall’inizio; una piramide sana in cui i club non di serie A non sono paralizzati dai rinvii degli incontri in inverno; la nazionale inglese che può vincere gli Europei mantenendo il dominio delle squadre di club inglesi nelle fasi finali delle competizioni europee. Qualcosa, o alcune cose, devono andare male. Gli infortuni ai muscoli sono ad un livello mai raggiunto in Premier League. Il gioco sta diventando più veloce. Klopp ha ragione, è il campionato migliore. Non ha il miglior giocatore, Kylian Mbappé, ma ha le migliori squadre e ha una serie di giocatori brillanti”.

I club hanno bisogno di tregua. “Date un po’ di tregua ai giocatori e ai dirigenti. Lasciate che la gente si riprenda. Il Liverpool è tornato a casa dall’Italia nelle prime ore di venerdì mattina. Due giorni dopo saranno a Fulham e, se non vinceranno, le speranze di raggiungere la Premier League saranno ridotte al lumicino. Quanto è stanco Klopp? Abbastanza da lasciare un lavoro che ama. Quanto è stanca la sua squadra? Abbastanza stanca da non essere in grado di sconfiggere una squadra che è sesta in Serie A e che giovedì sera ha raggiunto la sua prima semifinale europea da 36 anni a questa parte.

La Premier League fa questo effetto. Esaurisce i dirigenti e i giocatori, e di conseguenza le squadre affaticate iniziano a perdere partite che altrimenti avrebbero vinto nel finale di stagione”.

