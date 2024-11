Orsato e Guida gli arbitri italiani agli Europei 2024

Anche Inghilterra, Francia e Germania ne avranno due. Per la Spagna solo Gil Manzano. Nessun’arbitra scelta.

A rappresentare l’arbitraggio italiano negli Europei 2024 in Germania ci saranno Daniele Orsato e Marco Guida. I due direttori di gara saranno impegnati nella competizione dal 14 giugno al 14 luglio.

Anche Francia (Letexier, Turpin), Inghilterra (Oliver, Taylor) e Germania (Zwayer, Siebert), come l’Italia, avranno due arbitri nella competizione. Un solo spagnolo scelto, Gil Manzano, protagonista recentemente in Liga di un gol di Bellingham annullato per il precedente fischio finale di gara.

Nessun’arbitra scelta, come era invece accaduto per la Coppa del Mondo 2022 con la francese Stephanie Frappart.

Orsato e Guida gli arbitri italiani di Euro 2024

Le dichiarazioni di Roberto Rosetti, presidente della commissione arbitri Uefa:

«Euro 2024 è l’apice del calcio europeo con le migliori squadre ed è per questo che abbiamo selezionato i migliori arbitri per dirigere queste partite. Tutti gli arbitri sono stati scelti dai più alti standard delle principali competizioni Uefa e anche dalle loro competizioni nazionali. Si sono preparati molto bene per essere qui e abbiamo piena fiducia nel mostrare la loro qualità».

Rosetti avverte i ct che i giocatori dovranno avere un comportamento esemplare in campo per garantire una buona convivenza in campo con gli arbitri.

«Abbiamo esattamente il vostro stesso compito mentre ci prepariamo a selezionare la nostra squadra».

«Il comportamento inaccettabile dei giocatori è un problema per gli arbitri. I giocatori vi seguono e se voi siete calmi, anche loro sono più calmi».

«Vogliamo che arbitri con forte personalità prendano le decisioni in campo. Vogliamo usare i nostri Var solo quando ci sono prove di un errore. In caso di fuorigioco minimo, chiediamo agli assistenti arbitri di tenere abbassata la bandierina. Devono alzarla solo se sono sicuri. Se non sono sicuri al 100%, devono tenere abbassata la bandierina. Con il fuorigioco semiautomatico il problema sarà risolto e si può risparmiare molto tempo nelle decisioni».

ilnapolista © riproduzione riservata