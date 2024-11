Ordine: «Italiano al Napoli sarebbe il proseguimento naturale del lavoro di Spalletti»

A Radio Napoli Centrale: «Pioli è un aziendalista: si sposerebbe perfettamente con De Laurentiis. Su Gasperini ho delle perplessità».

Il giornalista Franco Ordine ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale della stagione degli azzurri.

Ordine: «Pioli sarebbe perfetto per il Napoli e De Laurentiis. Italiano è il proseguimento naturale del lavoro di Spalletti»

«Il crollo era imprevedibile. Non l’avevo previsto, non è giustificato né da cambi né dal mercato. Giustificato solo e soltanto da un’idea sbagliata che si ha del calcio a livello di analisi. È documentato un fatto: è possibile vincere, ma diventa più complicato ripetersi. Inoltre, mettendo insieme la stessa squadra e cambiando due o tre pedine, ma cambiando completamente preparazione, tecnica, empatia con l’allenatore, allora vengono meno caratteristiche e qualità che fanno la differenza. Questa caduta verticale, è evidente che sia anche responsabilità diretta dei calciatori che, purtroppo, sono considerate sempre e soltanto vittime e non protagoniste del proprio destino. Non credo all’idea di un calciatore che in mancanza di un rinnovo gioca male per fare un dispetto, farebbe un dispetto a sé stesso.»

Sul possibile nuovo allenatore (Pioli, Gasperini o Italiano) ha dichiarato:

«Pioli? Avendo simpatia per i media napoletani, dico che sarebbe una fortuna prenderlo. Innanzitutto, perché è una persona per bene ed esserlo aiuta molto. Inoltre, ha fatto un lavoro di ricostruzione al Milan in 5 anni: è passato dalla qualificazione in Europa League, per il secondo posto, lo scudetto e la semifinale di Champions. Quest’anno ha pagato una serie di fattori, innanzitutto il numero eccessivo di infortuni, poi il fatto di aver perso con la Roma di De Rossi, ma soprattutto ciò che fa imbestialire i tifosi, sono i famosi 5 derby persi. Per finire, è un aziendalista: si sposerebbe perfettamente con De Laurentiis. Gasperini? Ho qualche perplessità legata alla co-esistenza con De Laurentiis. Italiano è il proseguimento naturale del lavoro di Spalletti».

