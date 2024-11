Il portiere della nazionale iraniana multato e sospeso per aver abbracciato una tifosa

Hosseini, portiere dell’Esteghlal di Teheran ha abbracciato una ragazza che aveva fatto invasione di campo per avvicinarsi a lui ed era stata trattenuta dalla sicurezza.

In Iran il portiere della nazionale di calcio è lstato malmenato dalla sicurezza e poi sospeso per aver abbracciato una ragazza. Lo racconta Fanpage. Hossein Hosseini, 31enne portiere dell’Esteghlal di Teheran ha abbracciato una ragazza che aveva fatto invasione di campo per avvicinarsi a lui ed era stata trattenuta dalla sicurezza. Il portiere ha rimediato una squalifica e anche una multa per il suo gesto. La tifosa indossava solo parzialmente l’hijab, diversamente da quanto previsto dal codice di comportamento della legge islamica in Iran. Nella corsa le era scivolato giù. Troppo per la polizia, che ha fatto di tutto per evitare che la ragazza arrivasse a Hosseini. Degli agenti hanno messo le mani addosso al portiere che l’ha abbracciata, mentre il pubblico prendeva le sue difese gridando “senza vergogna”. Hosseini è stato poi convocato dalle autorità iraniane. Il suo comportamento gli è costato la squalifica per una partita ed una multa di 4400 euro.

Hosseini ha commentato così la sanzione: “Pagherò la multa, per il bene di quella donna“.

