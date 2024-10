Napoli, Zielinski ha ritrovato un posto centrale in squadra (Sky)

C’è un patto tacito con Calzona che prima di lasciare il Napoli vuole portare la squadra in Europa. La classifica dice che l’Europa è ancora lì

Le ultime notizie sul Napoli riportate dall’inviato di Sky, Francesco Modugno. Dopo il Monza testa al Frosinone con la speranza di dare continuità e sperare ancora nell’Europa. Con un uomo in più: Zielinski ha ritrovato la sua centralità nella squadra.

Calzona prima di lasciare il Napoli vuole portare la squadra in Europa

Le parole di Francesco Modugno a Sky Sport.

«I numeri raccontano di una stagione disgraziata, ma il Napoli ha avuto la forza di recuperare più punti da situazioni di svantaggio. Una stagione balorda, ma la classifica dice che l’Europa è ancora lì. La Roma è a sette punti, e deve venire a giocare al Maradona. Il quarto d’ora di Monza che ha fatto rivedere il Napoli dello scudetto. Un patto tacito con Calzona che prima di lasciare il Napoli vuole portare la squadra in Europa, ma anche la squadra vuole arrivare lì. Ci si prepara al Frosinone, pronto Mario Rui, Olivera ha un problema. C’è Zielinski che ha ritrovato un posto centrale e davanti il tridente intoccabile».

Traoré non ha convinto il Napoli, le quotazione del suo riscatto sono in calo (Schira)

Secondo quanto riporta Nicolò Schira su Twitter (X), Junior Traoré potrebbe non essere riscattato dal Napoli. Il centrocampista di proprietà del Bournemouth non ha convinto il Napoli e alla fine della stagione potrebbe ritornare in Premier.

Scrive Schira:

“La permanenza di Junior Traorè a Napoli con un contratto a tempo indeterminato è in calo. Il Napoli non è convinto ed è disposto a far scattare l’opzione di acquisto (€ 25M) da Bournemouth per il giocatore ivoriano”.

A febbraio il presidente spiego l’esclusione di Zielinski dalla lista Champions per capire cosa fare di Traorè. Ad oggi ancora nessuna decisione è stata presa.

