Napoli, si fermano Juan Jesus e Politano: solo palestra per loro

Olivera ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Domenica alle 12:30 la sfida al Maradona contro il Frosinone

Il Napoli è tornato a lavoro questa mattina a Castel Volturno. Per Calzona notizie non proprio positive. Oltre a Olivera che sta continuando il suo iter riabilitativo, si fermano anche Politano e Juan Jesus. Sia l’attaccante che il difensore hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Domenica il Napoli ospita al Maradona il Frosinone di Di Francesco.

Olivera ha svolto terapie e personalizzato in palestra

Il report dell’allenamento odierno:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito di forza. Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale. Olivera ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in palestra“.

Serie A: l’eurogol di Politano è il più bello della giornata

Abbiamo raccolto i gol più belli della trentunesima giornata di Serie A. La maggior parte realizzati tutti durante la partita Monza-Napoli, in quei dieci minuti in cui gli azzurri si sono sentiti ispirati e hanno ricordato di essere i campioni d’Italia.

1- Il tiro al volo di Politano

In pochi minuti il Napoli ribalta l’1-0 del primo tempo. Un tiro al volo pazzesco su cui il povero Di Gregorio non può far nulla. Si candida ad essere uno dei gol più belli della stagione. Un tiro che ha fatto sembrare Politano posseduto dallo spirito di Zidane.

ilnapolista © riproduzione riservata