Napoli report: terapie per Juan Jesus e Contini

Olivera continua il lavoro personalizzato in campo. I titolari del match contro il Frosinone hanno svolto lavoro di scarico.

Dopo il pareggio contro il Frosinone, il Napoli è tornato ad allenarsi a Castelvolturno. Juan Jesus, fermato da una sciatalgia, ha svolto terapie; insieme a lui, anche il terzo portiere azzurro Nikita Contini. Mathias Olivera continua il lavoro personalizzato in campo.

Il report del Napoli

Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa si sono allenato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione tecnica. Finale di seduta dedicato a lavoro di possesso palla. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Juan Jesus e Contini.

La prima scelta sarà quella più importante, perché prima ancora di toccare la rosa, sarà fondamentale non sbagliare la guida tecnica: affidare a Rudi Garcia il post Spalletti è stato il primo grave errore di De Laurentiis la scorsa estate, sostituirlo con Mazzarri un clamoroso autogol. E allora, vietato azzardare ancora, perché quel «questa squadra può allenarla chiunque» pronunciato dal presidente durante la festa scudetto si è trasformato in un boomerang dal quale il Napoli non sa più riprendersi.

Nella testa del presidente ci sono al momento tre strade. La prima porta al sogno Antonio Conte, la seconda all’occasione Stefano Pioli in caso di separazione dal Milan, la terza a Vincenzo Italiano, in uscita dalla Fiorentina e vecchio pallino di De Laurentiis. Tre filosofie diverse, ma comunque tre nomi importanti. Certo, ripartire da Conte o Pioli sarebbe il biglietto da visita più credibile da spendere sul mercato: sono gli ultimi due tecnici scudetto prima di Spalletti, due che in Italia sanno fare la differenza.

