A Kansas City il primo stadio costruito esclusivamente per il calcio femminile

Forbes racconta come un investimento di 140 milioni di dollari abbia cambiato la prospettiva del Kansas City Current, ora negli Usa tutti vogliono imitarli

Il Cpkc Stadium, il primo stadio al mondo costruito appositamente per una squadra sportiva femminile, sta ridefinendo il successo nella National Women’s Soccer League (Nwsl). Forbes racconta che grazie all’investimento privato di 140 milioni di dollari da parte di Chris e Angie Long, proprietari del Kansas City Current, la squadra ha raggiunto 36 milioni di dollari di ricavi nel 2024, un risultato record che supera di quasi quattro volte la media della lega.

La visione dei proprietari: un investimento che porta frutti

Chris e Angie Long, co-fondatori di Palmer Square Capital Management, hanno portato la loro esperienza finanziaria nel mondo dello sport dopo aver acquisito la franchigia nel 2020. Per loro, il Cpkc Stadium, inaugurato a marzo 2024 lungo il fiume Missouri, è molto più di un edificio: è un vero e proprio catalizzatore di crescita e un simbolo della loro dedizione alla squadra e alla comunità.

Prima del nuovo stadio, il Current giocava come inquilina del Children’s Mercy Park. L’arrivo del Cpkc Stadium ha generato un “incremento di ricavi di oltre 20 milioni di dollari” nella prima stagione, come spiega Angie Long. Attraverso entrate da posti premium, concessioni, diritti di denominazione ed eventi ospitati, il club ha generato 36 milioni di dollari nel 2024, posizionandosi come la squadra con i maggiori ricavi della Nwsl. Attualmente il Kansas City Current ha un valore stimato di 275 milioni di dollari, superato di poco solo dall’Angel City FC (280 milioni di dollari).

Il Cpkc Stadium: un nuovo modello di business per lo sport e il calcio femminile

Nonostante il Children’s Mercy Park avesse una capacità maggiore, il Current ha raddoppiato i ricavi da biglietteria nel 2024 facendo il tutto esaurito a ogni partita (ottomila gli abbonati). Lo stadio vanta anche 12 palchi di lusso, venduti rapidamente con contratti di otto anni a 110.000 dollari l’anno, e circa 1.300 posti premium totali. I benefici del nuovo stadio vanno ben oltre la biglietteria. Il Current ha visto una crescita significativa nelle sponsorizzazioni. La presenza di un negozio della squadra ha incrementato notevolmente le vendite di merchandising. La condizione unica del Current porta i Long a prevedere una crescita dei ricavi di oltre il 25% all’anno.

Il successo del Current sta già influenzando altre squadre della Nwsl. Denver, che a gennaio si è aggiudicata una franchigia di espansione per 110 milioni di dollari, ha annunciato piani per costruire uno stadio da 14.500 posti. Boston Legacy FC, che inizierà a giocare nel 2026, si è impegnata in una ristrutturazione da 200 milioni di dollari dello White Stadium esistente. La commissaria Jessica Berman ha espresso la convinzione che la Nwsl potrebbe crescere fino alle dimensioni della Nfl a 32 squadre.