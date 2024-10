Napoli, recuperati Kvara e Ngonge. Allenamento personalizzato in palestra per Lindstrom

Kvaratskhelia e Ngonge tornano a lavorare in gruppo in vista della partita di domenica contro il Monza

Buone notizie per Calzona in vista della partita contro il Monza di domenica. Kvaratskhelia e Ngonge hanno lavorato in gruppo. Lindstrom invece ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Napoli, si ferma Lindstrom

Il report dell’allenamento del club:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia e Ngonge hanno lavorato in gruppo. Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in palestra”.

A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli. Francesco Modugno, inviato Sky molto vicino al club di De Laurentiis, analizza il momento della squadra azzurra. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta la Champions si allontana. L’aritmetica ancora non condanna il Napoli, ma le chances di ragginungere la massima competizione europea sono minime. Si può ancora sperare però nella qualificazione all’Europa League.

«Europa League? Sarebbe un contentino, sarebbe ipocrita nasconderlo. Clamoroso nella passata stagione, ancor più clamoroso questo Napoli per l’epilogo. Ma la stagione non è finita. Ci sono motivazioni da andare a trovare in una classifica. La Champions è lontanissima, l’Europa League è lì. Ci sarebbe la Conference, con la necessità di fare calcoli per il ranking e anche con il calendario. Il Napoli dovrà ricevere Roma e Bologna e andare a Firenze. Kvara ha lavorato un po’ a parte, ma c’è un certo ottimismo. Zielinski spera ancora di essere utile a questa squadra. Dietro si cerca la solidità che non c’è. Notizia di oggi: un po’ di dolori per Ngonge, una botta. Bisogna aspettare per capire di cosa si tratta. C’è il Monza e un’Europa da conquistare».

