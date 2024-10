Napoli, per Kvaratskhelia lavoro personalizzato in campo

Il georgiano si è fatto male durante l’ultima sosta delle nazionali. Ha saltato il big match contro l’Atalanta ma potrebbe esserci contro il Monza

L’allenamento odierno del Napoli conferma che Kvaratskhelia è sulla via del recupero. Il georgiano ha svolto lavoro personalizzato in campo. Domenica alle 15 si gioca Monza-Napoli, gli azzurri devono riscattare la sconfitta contro l’Atalanta. C’è ancora l’Europa League da conquistare, la Champions si è allontanata ulteriormente.

L’allenamento a Castel Volturno

Il report del Napoli:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto la seduta sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di forza. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto allenamento personalizzato in campo”.

L’infortunio di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia, contrattura dell’adduttore della coscia sinistra: ha iniziato le terapie

Stamani è rientrato a Napoli Khvicha Kvaratskhelia dopo la qualificazione a Euro 2024 con la sua Georgia. L’attaccante aveva subito un infortunio nei tempi supplementari e aveva dovuto lasciare il campo contro la Grecia. Si è sottoposto agli accertamenti ed è arrivato il referto medico.

“Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra”.

Il georgiano non è riuscito a recuperare per il big match al Maradona tra Napoli e Atalanta. Lo aveva già annunciato Modugno, inviato Sky:

«Kvaratskhelia non ce la fa. Avevamo raccontato dei fastidi, c’era la voglia di provarci. Quello di stamattina doveva essere una sorta di provino, di test e si è dovuto arrendere. Per lui lavoro personalizzato, un po’ ai margini. Kvara fuori, tridente con Osimhen, Politano e Raspadori. Lindstrom resta una possibilità, ma Raspadori sembra in vantaggio. Il modulo sarà il 4-3-3, con Lobotoka, Anguissa e Traorè a centrocampo. Dietro solita linea a 4 con Juan Jesus».

