Kvaratskhelia, contrattura dell’adduttore della coscia sinistra: ha iniziato le terapie

Ha svolto stamani gli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital e ha iniziato il lavoro personalizzato in palestra.

Stamani è rientrato a Napoli Khvicha Kvaratskhelia dopo la qualificazione a Euro 2024 con la sua Georgia. L’attaccante aveva subito un infortunio nei tempi supplementari e aveva dovuto lasciare il campo contro la Grecia.

Si è sottoposto agli accertamenti ed è arrivato il referto medico.

Kvaratskhelia dovrebbe saltare l’Atalanta: l’esito dell’infortunio

Nel report dell’allenamento si apprende:

La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le Nazionali. Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra.

L’infortunio del georgiano preoccupava il Napoli

Come sta Kvaratskhelia? È la domanda che a Napoli tutti si pongono. Sabato alle 12.30 si gioca contro l’Atalanta e le condizioni del georgiano ballano tra l’infortunio all’inguine, le dichiarazioni del medico della Nazionale georgiana e i balletti di festeggiamento per la qualificazione agli Europei. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano:

Il giocatore ha lasciato il campo prima della fine dei tempi supplementari contro la Grecia, toccandosi l’inguine. Il problema muscolare che l’ha costretto alla sostituzione sembra essere di lieve entità, considerando come si è scatenato tra balli e salti al termine della partita, vinta ai rigori, che ha sancito un traguardo senza precedenti.

Oggi è atteso regolarmente a Castel Volturno, dove sarà visitato ed eventualmente sottoposto ad esami medici per approfondire l’entità dell’infortunio. La preoccupazione è comunque motivata, anche perché avendo soltanto due sedute di allenamento a disposizione è da ritenere a rischio per la partita con l’Atalanta di sabato. Inoltre Dato Kharabadze, il medico sociale della nazionale georgiana, non è molto fiducioso su un immediato recupero. «Kvaratskhelia ha un’elongazione dell’adduttore e accusa crampi in entrambi i muscoli della tibia. Il giocatore si sente bene e tra pochi giorni potrà allenarsi a pieno regime». Quindi, non sarà subito in condizioni ottimali e la sua presenza dal primo minuto contro i bergamaschi è decisamente in discussione.

Khvicha Kvaratskhelia rientrerà domani a Napoli dopo aver giocato con la Georgia e aver conquistato la qualificazione a Euro 2024. L’attaccante, però, ha subito durante il match un infortunio all’inguine, che non dovrebbe essere grave.

