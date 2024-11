Napoli, nessun ritiro per la squadra. Possibile decisione di ritiro dopo la partita con la Roma (Giordano)

Su X: “Nessun ritiro per la squadra dopo la sconfitta di Empoli. Possibile decisione di ritiro dopo la gara con la Roma”

Nessun ritiro per il Napoli dopo la sconfitta contro l’Empoli. È quello che scrive il giornalista Marco Giordano su X:

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Nessun ritiro per la squadra dopo la sconfitta di #Empoli. Possibile decisione di ritiro dopo la gara con la Roma.

La Gazzetta dura contro il Napoli: non andrebbe in Europa nemmeno con 10 posti per l’Italia

Il Napoli non andrebbe in Europa nemmeno con dieci posti per l’Italia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nella cronaca di Fabio Licari che scrive così:

Continuando così, il Napoli non si qualificherebbe per le coppe neanche se le italiane fossero dieci. Altro che sogni di Champions, di distacco da colmare con Atalanta e Lazio, di stagione da recuperare. Il Napoli sta affondando, copia pallida e sgualcita del capolavoro che era stato l’anno scorso, campione d’Italia per meriti di gioco prima che per la classifica. Ed è inevitabile chiedersi come sia stato possibile precipitare in questo sprofondo da un giorno all’altro. Spalletti era il vero top player. Garcia, Mazzarri e Calzona non sono mai riusciti a recuperare manovra e psicologia. La società ha sbagliato quello che c’era da sbagliare. Anche i giocatori stanno esibendo una fragilità che lascia sospetti: forse hanno giocato al di sopra delle loro possibilità, sono tornati umani.

