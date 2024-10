A rischio la sua presenza nella partita di domani. Per Olivera allenamento personalizzato in palestra e in campo

Problemi in difesa per il Napoli: Juan Jesus non si è allenato per sciatalgia. A questo punto avanza l’ipotesi di una titolarità di Ostigard domani, visto che Sky parlava di ballottaggio tra il brasiliano e Ostigard. Salta l’allenamento anche Contini per gonalgia. Olivera prosegue il recupero facendo allenamento personalizzato in palestra e in campo.

Napoli, out Juan Jesus e Contini

Il report del club:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto.

Olivera ha svolto lavoro personalizzato in palestra e campo. Juan Jesus non si è allenato per una sciatalgia. Contini ha saltato la seduta di allenamento per gonalgia”.

De Laurentiis darà a Manna cento milioni per il mercato del Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

Il Napoli guarda a quota 100. Tanti, infatti, sono i milioni di euro che con ogni probabilità De Laurentiis darà come budget a Manna per rimodellare la squadra.

Il tutto sarà possibile grazie agli introiti derivanti dalla cessione di Osimhen. Che il suo futuro sia a Parigi o in Inghilterra, il prezzo è già fissato dalla sua clausola rescissoria che oscilla tra i 120 e i 130 milioni.

ilnapolista © riproduzione riservata