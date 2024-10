Napoli, infortunio per Ngonge: trauma contusivo alla coscia sinistra

L’attaccante ha lasciato la seduta di allenamento nelle fasi iniziali. Allenamento personalizzato in campo per Kvara

Brutte notizie per Calzona, si è infortunato Ngonge. L’attaccante azzurro ha lasciato l’allenamento per un trauma contusivo alla coscia sinistra. Kvara verso il recupero: ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Trauma contusivo per Ngonge che lascia l’allenamento quasi subito

Il report del club:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale.

Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra.

Il Napoli è in crisi di risultati. Ormai l’obiettivo Champions è sfumato e la squadra cerca di aggrapparsi alla possibilità di qualificarsi almeno in Europa League. Francesco Modugno, inviato Sky, parla del lavoro che sta facendo Calzona e degli uomini in campo contro il Monza.

«Dubbio binario: quello emotivo, che non è marginale. Questa squadra non è mai riuscita ad esprimere se stessa. Il Napoli è ottavo, fuori da uno status che gli appartiene, l’Europa, che resta poi l’obiettivo. E’ una missione della squadra di Calzona, quella di quantomeno centrare l’Europa League. C’è fragilità difensiva, incapacità di esprimere qualità e talento. La necessità di Calzona è quella di agire soprattutto sulla testa e poi di provare ad aggiustare qualcosa. A Monza tornerà Kvara, c’è Olivera che può essere un’opzione. Zielinski che spera di essere ancora utile per questo Napoli».

ilnapolista © riproduzione riservata