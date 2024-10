Napoli-Frosinone, i convocati: mancano Juan Jesus, Olivera e Ngonge

Calzona lascia a casa i difensori e l’attaccante a causa degli infortuni. Al loro posto Ostigard, Mario Rui e Politano

Alle 12:30 si gioca Napoli-Frosinone. Per gli azzurri l’obiettivo è dare continuità alla vittoria di Monza. Calzona convoca tutti tranne Juan Jesus e Ngonge, i due che hanno avuto alcuni problemi durante l’ultima seduta a Castel Volturno.

Napoli-Frosinone, i convocati di Calzona

I Convocati azzurri.

Portieri: Meret Alex, Gollini Pierluigi, Idasiak Hubert.

Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Traoré, Lobotka, Zielinski, Dendoncker, Lindstrom.

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Osimhen, Simeone, Raspadori.

Il Napoli punta due record: 15esima volta consecutiva in Europa e 900mila spettatori (Corsport)

Il Napoli punta due record: 15mila volta consecutiva in Europa e 900mila spettatori. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Il Napoli gioca alle 12.30 contro il Frosinone e si gioca le possibilità di restare in Europa, magari anche in Champions.

Scrive il Corsport:

Significherebbe far proseguire quella striscia a cui Aurelio De Laurentiis tiene tanto e che vede il suo Napoli qualificarsi per le competizioni europee da 14 anni di fila. Calcoli che il presidente si sarà fatto, motivazioni per nulla banali che avrà trasmesso alla squadra ieri a Castel Volturno, quando prima dell’allenamento s’è presentato al Konami Center per far sentire la sua presenza e incitare il gruppo alla vigilia dell’abbraccio che riceverà oggi al Maradona. Non è detta l’ultima parola, lo dicono i numeri, abbinati alla possibilità di rosicchiare punti negli scontri diretti.

o spera il pubblico, che si sta dimostrando commovente e che è già da Champions, senza bisogno di posti extra. Per media spettatori, il Napoli è quarto dietro Inter, Milan e Roma con 46.371 presenze a partita. Dovesse fare altri tre pienoni, oltre a quello di oggi, potrebbe superare quota 900mila presenze al Maradona in una sola stagione. Più di quanti ce n’erano l’anno scorso (879.912), quando vinse lo scudetto, partendo però tra la diffidenza generale.

