Meret uno dei rebus per Manna: tenerlo o lasciarlo andare? La piazza è divisa

Meret uno dei rebus per Manna: tenerlo o lasciarlo andare? La Gazzetta, con Salvatore Malfitano, dedica una pagina ai portieri del Napoli (Meret e Caprile) che rappresentano presente e futuro del club. Oggi si gioca Empoli-Napoli.

Scrive la Gazzetta.

Le posizioni nel reparto, al momento, sono particolarmente in bilico. L’opzione di rinnovo di Alex Meret è scattata in automatico nelle scorse settimane. La condizione riguardava l’impiego nel 70% delle gare disputate in quest’annata, considerando uno storico ricco di infortuni piuttosto seri. In questo modo, il giocatore sarà legato al Napoli fino al 2025.

La situazione resta comunque precaria con un solo anno alla scadenza, per questo motivo a fine campionato sarà necessario un confronto con il suo agente, Federico Pastorello, per definire con maggiore precisione i progetti della società per l’estremo difensore.

Meret divide le opinioni

Meret divide le opinioni, è reattivo tra i pali ma non è sempre preciso negli interventi e da un punto di vista tecnico, in un calcio che spinge (e a volte esaspera) il concetto di costruzione dal basso, questo talvolta può rappresentare un limite. L’ultima sfida, contro il Frosinone, racchiude al meglio la contraddizione: ha parato un calcio di rigore a Soulé e al tempo stesso ha propiziato la prima rete di Cheddira, esitando col pallone tra i piedi in area. Anche quando le cornici sono più prestigiose, il concetto non cambia. Basti pensare alla gara di Champions League a Madrid contro il Real, quando ha tenuto vive le speranze degli azzurri con grandi parate per poi farsi sorprendere dal tiro non irresistibile dell’argentino Nico Paz.

