Mauro: «Italiano farebbe bene a restare alla Fiorentina»

A SportMediaset: «Lui, Barone e Commisso hanno portato la Fiorentina a certi livelli e con qualche cambio importante possono entrare nelle prime 4»

Massimo Mauro ai microfoni di SportMediaset ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano prima della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Atalanta. Per Mauro, Italiano farebbe bene a rimanere alla Fiorentina. Con alcuni innesti importanti la squadra potrebbe entrare tra le prime quattro.

Italiano, Barone e Commisso hanno portato la Fiorentina a certi livelli

Le parole di Massimo Mauro sul futuro di Italiano:

«Secondo me farebbe bene a restare alla Fiorentina… I valori che hanno costruito sono importanti, con Barone, Commisso e lo stesso Italiano. Loro hanno portato la Fiorentina a certi livelli e con qualche cambio importante può davvero essere una squadra che può entrare nelle prime 4».

Poi sulla sfida tra Fiorentina e Atalanta ha detto:

«Mi concentro soprattutto su Bonaventura e Koopmeiners, giocatori tecnicamente bravissimi, che fanno gol, che gestiscono il gioco e che sanno anche stare dietro la linea del pallone. Se hanno campo sanno fare paura entrambe le squadre, a me piace la Fiorentina perché attacca anche a difesa avversaria schierata mentre l’Atalanta ha bisogno di più spazio per esprimersi, ma quando lo fa succede alla grandissima».

Napoli, l’allenatore della Fiorentina è un vecchio pallino di De Laurentiis (Di Marzio)

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, Manna sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli. Firmerà un contratto di cinque anni. Ancora qualche dubbio sul prossimo allenatore azzurro. In pole c’è Italiano che ha già dichiarato che non rinnoverà con la Fiorentina. Il tecnico Viola è un vecchio pallino di De Laurentiis. Il presidente, poi, deve ancora decidere il destino di Meluso, attuale ds.

“Il Napoli comincia a gettare le basi per la prossima stagione. Per il ds (che sarà Giovanni Manna, ndr) ora si attende la firma. Il primo nome per la panchina è quello di Vincenzo Italiano, che a fine stagione saluterà la Fiorentina. Vecchio pallino del presidente De Laurentiis, che lo aveva sondato quando sulla panchina azzurra c’era ancora Gennaro Gattuso. Alla Fiorentina da quasi due anni, l’anno scorso ha raggiunto la finale di Coppa Italia e di Conference League”.

ilnapolista © riproduzione riservata