Martinez Quarta, è lui il dopo Kim: costa 10 milioni, è il pupillo di Italiano (Gazzetta)

Martinez Quarta, è lui il dopo Kim: costa 10 milioni, è il pupillo di Italiano. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Il Napoli è sul centrale difensivo della Fiorentina.

Tra le dieci squadre della parte sinistra della classifica della Serie A, il Napoli è quella con la peggior difesa: 38 reti subite in 31 partite, una montagna se paragonati ai 28 gol presi in tutto il campionato scorso, quello che ha portato al terzo scudetto.

Martinez Quarta, 4 gol in campionato

Da mesi il Napoli ha messo gli occhi addosso a Lucas Martinez Quarta, centrale argentino della Fiorentina in scadenza nell’estate 2025. Ingaggio in perfetta linea parametri napoletani, da appena un milione netto, Martinez Quarta vanta un’esperienza importante sia in Italia sia in Sudamerica, dove con la maglia del River Plate ha anche vinto una Coppa Libertadores. Quarta è un difensore goleador (4 reti in questo campionato, 9 in assoluto da quando è in Italia) ma soprattutto un roccioso marcatore, rapido nello stretto, dal passo potente in campo aperto e un discreto piede in fase di impostazione. In estate entrerà, come detto, nel suo ultimo anno di contratto e il costo del cartellino potrebbe scendere intorno ai 10 milioni.

È uno dei pupilli di Vincenzo Italiano, guarda caso l’allenatore attualmente in pole position per guidare il Napoli nella prossima stagione; ma a tre si è messo in mostra in passato e a tre gioca Antonio Conte, il vero sogno del presidente De Laurentiis.

Cosa disse a gennaio

Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta è stato ospite al format “Viola Star” dei canali ufficiali del club e ha parlato del suo rapporto con il club; il centrale argentino è stato accostato al Napoli in questa sessione di mercato.

«È molto piacevole andare a giro per la città e fare foto, autografi. Lo faccio volentieri, vuol dire che fai le cose per bene quando ti apprezzano. Sono incantato da questi tifosi, ci danno sempre sostegno. È importante, ci motiva».

Sui suoi obiettivi personali e di squadra ha dichiarato:

«Continuare a crescere come giocatore e come persona. Cercare di migliorare sempre, dare sempre il massimo e senza pensare al futuro, che non si sa mai cosa può succedere. Stiamo facendo una grande stagione ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Sarebbe bello portare la Fiorentina in Champions, lo sogniamo tutti. Ma la verità è che dobbiamo continuare a crescere giorno dopo giorno».

