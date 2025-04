Il City cede alla protesta dei tifosi: niente aumento dei biglietti per la stagione 2025-2026

“Questa decisione è stata presa in seguito all’ultimo ciclo di consultazioni con i gruppi di tifosi e riflette il dialogo positivo e costruttivo che ha avuto luogo nelle ultime settimane”, ha confermato il club.

Il Manchester City ha ufficialmente confermato che non aumenterà i prezzi dei biglietti per la stagione 2025-2026. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, facendo tirare un sospiro di sollievo a migliaia di sostenitori dei Citizens, tra i quali c’era una certa preoccupazione che il club avrebbe seguito le orme del Manchester United. E invece, mentre i Red Devils applicheranno un aumento del 5% (per la terza stagione consecutiva), il club di Mansour ha deciso di congelare i prezzi facendo un gradito regalo a suoi supporters.

Manchester City, niente aumento dei biglietti: decisiva la protesta dei tifosi

La scelta del City è stata sicuramente figlia anche dalla protesta degli stessi tifosi in occasione della partita di Premier League contro il Leicester (erano entrati allo stadio dieci minuti dopo il fischio d’inizio, prendendosi il goal di Grealish). Protesta a cui è seguita una serie di dialoghi. “Questa decisione è stata presa in seguito all’ultimo ciclo di consultazioni con i gruppi di tifosi e riflette il dialogo positivo e costruttivo che ha avuto luogo nelle ultime settimane”, ha confermato il City in una nota.

Leggi anche: Haaland è stato denunciato per aver colpito la mascotte del City (una donna)

Haaland al City guadagnerà 2,5 milioni al mese per dieci anni. Guardiola non ci credeva

L’Equipe racconta che Guardiola non poteva crederci quando il ds del City – Txiki Begiristain – gli riferì della durata del nuovo contratto che aveva firmato con Haaland: dieci anni.

Scrive L’Equipe:

Quando, all’inizio del 2025, Txiki Begiristain, il ds del Manchester City, ha detto a Pep Guardiola della durata del contratto che Erling Haaland, 24 anni, stava per firmare, il manager catalano non poteva credere alle sue orecchie. «Ho chiesto a Txiki: “Puoi ripetere?”». Il catalano ha proseguito: «Mi ha detto: 10 anni». Gli ho risposto: «Sei sicuro?». E Txiki sbottò: «Sì».

Haaland si è legato al City fino al 2034.

Ed è diventato il primo giocatore nella storia della Premier League a raggiungere il limite simbolico di 500mila sterline a settimana (bonus esclusi), ovvero uno stipendio mensile di 2,57 milioni di euro.

Eppure grazie al cambio Cristiano Ronaldo guadagnava più di Haaland

L’Equipe ricorda che Cristiano Ronaldo, quando tornò al Manchester United, godeva di uno stipendio mensile leggermente superiore (2,63 milioni di euro contro i 2,57 del norvegese). Ma solo grazie al cambio favorevole. Lo stipendio base rimaneva inferiore: 480mila sterline a settimana contro le 500mila.

Ricorda L’Equipe che

il City si è quindi impegnato a versare fino al 2034 quasi 300 milioni di euro ad Haaland, una somma che può sembrare sconcertante, ma che deve essere bilanciata dal fatto che, dal suo arrivo a Manchester nel 2022, il 24enne marcatore non è praticamente più infortunato, dimostra un’efficienza eccezionale (119 gol in 137 partite giocate). Inoltre, lo scandinavo ha un’aura internazionale, soprattutto con il pubblico giovane, grazie al quale il suo club spera di sviluppare strategie di marketing innovative.

ilnapolista © riproduzione riservata