Non solo Xabi Alonso, per il post-Ancelotti al Real Madrid prende quota l’ipotesi Klopp

Un’altra sconfitta per il Real Madrid, stavolta pesantissima in Champions per 3-0 contro l’Arsenal, e Carlo Ancelotti torna nel mirino della critica. Stando a fonti autorevoli, il tecnico di Reggiolo potrebbe concludere la sue esperienza alla guida delle Merengues al termine della stagione, nonostante sia legato al club da un contratto valido fino al giugno 2026.

Il Mundo Deportivo ci va giù pesante scrivendo che “ la tifoseria del Real Madrid non salva nessuno per la debacle, a cominciare da Ancelotti, passando per i giocatori e finendo con Florentino Pérez “. Lo stesso quotidiano è tra i primi a ipotizzare un’insanabile frattura nello spogliatoio tra il tecnico italiano e alcuni calciatori pubblicando un video dove si vede Ancelotti discutere a bordo campo con Bellingham e Camavinga. “ Qualcosa si è rotto “, aggiunge, spiegando che quanto ipotizzato nel corso di questa stagione della possibile rottura “ potrebbe essere vero ” dopo quanto accaduto all’Emirates ieri sera.

Del resto, alcuni indizio emersi ieri sera suggeriscono che il rapporto tra lo spogliatoio e lo stesso Ancelotti si sia leggermente incrinato. Nel video si vede Ancelotti dare indicazioni tattiche a bordo campo a Camavinga e Bellingham: i due sembrano ribattere alle disposizioni del tecnico, il quale insiste, prima che Bellingham scuota visibilmente la testa in segno di dissenso per poi tornare in campo. “Si è parlato molto questa stagione di una possibile rottura tra i giocatori, o alcuni di loro, e Carlo Ancelotti – commenta il Mundo Deportivo – e, visto quanto accaduto all’Emirates, potrebbe essere vero”.

Real Madrid, Ancelotti verso l’addio: Xabi Alonso in poli nella lista dei sostituti, ma c’è un nuovo candidato di lusso

Come spesso capita in questi casi, è già partito il toto-allenatori. Il Mundo Deportivo, ad esempio, ritiene che in pole alla lista dei possibili sostituti di Ancelotti vi sia un ex centrocampista dei Blancos. “Ancelotti ha un contratto fino al 2026, ma al momento ci sono molti dubbi sulla sua permanenza. Xabi Alonso sembrerebbe essere il primo della lista a sostituire l’italiano”, si legge sul noto portale.

L’ex mediano spagnolo, tuttavia, non è l’unico nome caldo in queste ore. Dall’Inghilterra, infatti, voci di corridoio suggeriscono che uno dei principali candidati per la panchina del Real sia Jurgen Klopp, attuale direttore sportivo del gruppo Red Bull, già accostato alla compagine madrilena qualche tempo fa. A sostenerlo sono i colleghi di Team Talk e Football365.

Il giorno dopo la pesante sconfitta del Real Madrid in casa dell’Arsenal. Un 3-0 che sta persino stretto agli uomini di Arteta. Il quotidiano spagnolo Marca evidenzia un dato, quello dei chilometri percorsi, che segna un divario tra le due squadre. Scrive il quotidiano spagnolo:

Carlo Ancelotti ha sempre sostenuto che il Real Madrid non ha bisogno di superare i suoi rivali in Champions League per vincere le loro partite. Può avere ragione, ma non nei termini evidenziati dalle statistiche Uefa sui chilometri percorsi da ogni squadra. La differenza è abissale ed è un fatto che la dice lunga sull’atteggiamento dell’Arsenal di Arteta e del Madrid di Carletto. Perché è vero che il calcio non è una corsa, ma bisogna lottare e mettere tutto in campo. Gli inglesi hanno percorso 113,56 km contro i 101,16 del Madrid. Sono fino a 12 chilometri in meno, un margine troppo ampio. La qualità non è sufficiente quando la differenza è così abissale.

Marca riporta anche i dati di Bayern-Inter e nota che il Bayern ha perso ma ha corso due chilometri più dell’Inter: 122,96 km rispetto ai 120,81 degli italiani.

E conclude:

Il Bayern ha percorso quasi 22 chilometri in più del Real Madrid, due chilometri in più per ogni giocatore dell’undici.

Tra i calciatori del Real Madrid, quello che ha corso di più, è stato Valverde.

Valverde è il giocatore madrileno con più chilometri ed è il quindicesimo della Champions League. Il è Bellingham che è complessivamente 32esimo. Tre giocatori del Psg nella top ten (Joao Neves, Vitinha e Achraf).

Il Real Madrid subisce anche troppi tiri in porta.

Sono 79 e la squadra di Ancelotti è leader in questa graduatoria, secondo il Feyenoord con 74 e terzo il Psv con 67, entrambi già fuori dalla competizione. L’Arsenal è la seconda squadra che ne subisce di meno, con 29. Quindi hanno già subito 59 tiri in meno rispetto al Madrid in tutta la competizione. Il Barça ha il quinto minor numero di tiri con 35.

Infine il Real non ha segnato per due partite consecutive in Champions. Non accadeva dal marzo 2009.

