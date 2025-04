Repubblica: si sono sottoposti ieri a terapie e le speranze di riaverli presto in gruppo sono concrete, anche se serve prudenza. Ok McTominay

Napoli, emergenza infinita. Squalificati Di Lorenzo e Anguissa, vanno recuperati Buongiorno e Spinazzola

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, fa il punto sulla pressoché perenne emergenza Napoli.

Ma ad allarmare il Napoli c’è soprattutto l’emergenza, compagna di viaggio quasi inseparabile della squadra da metà gennaio in poi. Conte non ci dorme letteralmente da mesi e alle lunghe notti insonni ha fatto suo malgrado l’abitudine, visto che i problemi sono tanti e il tecnico leccese sfrutta ogni minuto a sua disposizione per affrontarli e risolverli. Adesso è il turno delle squalifiche, con gli stop contemporanei di Di Lorenzo e Anguissa per la sfida contro l’Empoli. Finora gli azzurri erano l’unica squadra del campionato di Serie A con la fedina immacolata e i provvedimenti del giudice sportivo sono di conseguenza un ostacolo inedito.

Napoli, per fortuna recuperato McTominay

Mancheranno infatti in un colpo solo due big e non è detto che finisca qui, visto che sono sotto osservazione pure i convalescenti Spinazzola e Buongiorno. Entrambi si sono sottoposti ieri a terapie e le speranze di riaverli presto in gruppo sono concrete, anche se serve prudenza. Dovrebbe essere invece fortunatamente già rientrato l’allarme per McTominay, costretto a chiedere la sostituzione durante il secondo tempo della partita con il Bologna, dopo aver subito un colpo. Il centrocampista scozzese sta meglio e la sua conferma tra i titolari non è in dubbio. Idem per il portiere Meret, fermato nella trasferta in Emilia dalla febbre.

