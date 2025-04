A Montecarlo Djokovic esce di scena all’esordio: sconfitto in due set dal cileno Tabilo

Il serbo – apparso in grande difficoltà – ha ceduto in due set confermando le difficoltà di questo inizio di stagione sulla terra

Colpo di scena a Montecarlo: Novak Djokovic è uscito di scena all’esordio per mano del cileno Alejandro Tabilo. Reduce dalla finale a Miami, l’ex numero uno al mondo è stato sconfitto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Il suo Masters 1000 nel Principato è durato appena 1 h e 28 minuti, tempo durante il quale è apparso in grande difficoltà al cospetto di un avversario di buon livello ma sicuramente non irresistibile (è l’attuale numero 32 al mondo).

Djokovic, terza eliminazione all’esordio del 2025. Tabilo attende il suo avversario

Per Djokovic, si tratta della terza eliminazione all’esordio nel 2025. Un chiaro segnale che il tempo, purtroppo, passa per tutti e non c’è alcun rimedio contro la carta d’identità. Tabilo, invece, affronterà agli ottavi il vincente della sfida tra Grigor Dimitrov e la wild card di casa Valentin Vacherot.

Chilean Magic ❤️‍🔥 Alejandro Tabilo upsets two-time #RolexMonteCarloMasters champion Novak Djokovic! pic.twitter.com/8OSQ7HWN9b — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2025

Sarà derby italiano Musetti contro Berrettini agli ottavi di Montecarlo

Lorenzo Musetti ha battuto Jiri Lehecka in tre set (1-6, 7-5, 6-2), conquistando gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

E’ il quarto anno consecutivo che ci riesce.

Musetti batte Lehecka e vola agli ottavi di Montecarlo, dove sfiderà Berrettini

Non è stata una partita facile per Musetti: nel primo set, Lehecka ha gestito la gara senza troppi problemi, chiudendo 6-1 in 32 minuti di gioco. Nel secondo, l’azzurro è stato a un passo dalla sconfitta, ma è riuscito a completare una rimonta per strappare il break nell’11° game. Ha poi dominato il terzo e ultimo set.

La rimonta dell’azzurro lo porterà ad affrontare domani il derby contro Matteo Berrettini, che ha battuto il numero 2 al mondo Alexander Zverev.

Berrettini manda Zverev ko e vola agli ottavi di finale

Buona la seconda per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Reduce dal successo all’esordio su Mariano Navone (6-4, 6-4), il quasi 29enne romano ha sconfitto anche il tedesco Alexander Zverev – numero due al mondo e testa di serie numero uno del torneo – staccando il pass per gli ottavi di finale.

L’azzurro, autore di una prestazione straordinaria, si è imposto in rimonta col punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 maturato in circa due ore e mezza (2 h e 29 minuti). Grazie alle due affermazioni ottenute sulla terra rossa monegasca, ha già virtualmente guadagnato altrettante posizioni nel ranking passando dalla piazza numero 33 alla numero 31 della classifica live.

