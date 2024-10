Manna al Napoli è stato un favore a Giuntoli che può sostituirlo con un suo uomo (Moggi)

Il Napoli, dopo una stagione che si può definire quasi catastrofica, si è mondo in anticipo per programmare la prossima. Così il presidente De Laurentiis ha già scelto il prossimo direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, andandolo a pescare proprio nella Juventus che l’anno scorso gli aveva soffiato Cristiano Giuntoli.

L’intreccio Manna-Giuntoli

Di questo insolito intreccio tra Juve e Napoli scrive oggi Luciano Moggi sulle pagine di Libero

“Curioso anche il passaggio di poteri dei dirigenti sportivi di Napoli e Juventus. Giuntoli, divisosi dal Napoli non senza problemi, sembrava aver fraternizzato con il ds bianconero Manna con il quale avrà anche condiviso i programmi futuri della Juventus. Poi improvvisamente la notizia di Manna che va al Napoli, alla corte di De Laurentiis, quasi a sembrare un dispetto del presidente napoletano a chi gli aveva portato via Giuntoli. Secondo noi è stato invece un favore fatto involontariamente a Cristiano permettendogli di sostituire il partente con uno di sua fiducia. Di certo una cosa: adesso il Napoli ne saprà di più dei programmi della Juve, alla stessa stregua della Juve che ne saprà di più di quelli del Napoli. Al netto di una considerazione: come di questi tempi sia rischioso fraternizzare”.

A radio Crc ieri Moggi aveva parlato di Manna

«Manna è un ragazzo intelligente, lo conosco abbastanza bene. Sta lavorando bene, ma deve acquisire l’esperienza necessaria che serve ad una squadra come il Napoli. Se si parte da un presupposto ossia che c’è De Laurentiis che è un padre padrone e fa tutto lui, Manna può essere una spalla buona. Accanto a De Laurentiis ci vogliono persone sveglie che mettono subito in pratica ciò che chiede»