Moggi: «Per vedere Conte a Napoli, dovrebbe mettersi a tacere De Laurentiis»

A Radio Crc nel corso della trasmissione è intervenuto Luciano Moggi parlando di tani punti relativi al Napoli

«Manna è un ragazzo intelligente, lo conosco abbastanza bene. Sta lavorando bene, ma deve acquisire l’esperienza necessaria che serve ad una squadra come il Napoli. Se si parte da un presupposto ossia che c’è De Laurentiis che è un padre padrone e fa tutto lui, Manna può essere una spalla buona. Accanto a De Laurentiis ci vogliono persone sveglie che mettono subito in pratica ciò che chiede»

Sulla figura di De Laurentiis

«Prima di arrivare a Napoli mi parlavano di Ferlaino come una persona che voleva fare tutto lui, ma ho trovato in lui una persona che mi capiva e che capiva anche di calcio, non è stato secondo a nessuno. Quando è venuto fuori il problema dell’ammutinamento dei giocatori, Ferlaino voleva cambiare l’allenatore, io invece volevo cambiare i giocatori. Lui mi disse di no, mi assentai 3/4 giorni, poi mi venne a cercare e da quel giorno lì ci capimmo alla perfezione: io seguivo lui, lui seguiva me.

Ammiro De Laurentiis come imprenditore, ma dovrebbe aver imparato che deve fare l’imprenditore e basta e avere gente brava a mandare avanti l’azienda. Se continua a dire “io io io” ho l’impressione che il Napoli per riprendersi ci vorrà del tempo».

Su Conte al Napoli

«Conte sarebbe venuto per il rilancio, ma dovrebbe mettersi a tacere il presidente. Credo che abbia già altri impegni all’estero. La moglie ha un sentimento verso Napoli abbastanza buono, ma Conte ha bisogno di spazi e se non gli vengono concessi non porta neanche risultati ecco perché escluderei la candidatura a Napoli».

Su Italiano

«Italiano l’anno scorso era in trattativa col Napoli, poi non si è fatto più niente e adesso che la Fiorentina ha chiamato il tecnico per prolungare il contratto, lui ha rifiutato e credo che sia l’ideale per De Laurentiis».

Taré uomo per il Napoli

«L’uomo giusto per il Napoli è Tare. Ha carisma nei confronti dei giocatori e poi capisce di calcio. Ha portato alla Lazio risultati bilanciatici eccellenti e risultati sportivi buoni. Il punto essenziale però è sempre capire se De Laurentiis vuole collaborare con i suoi dipendenti. Lui è una persona molto intelligente e credo avrà imparato dai propri sbagli»

