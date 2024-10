Luis Enrique: «Tra me e Mbappé non c’è stato alcun insulto. Anzi, sono molto contento di lui»

Durante Marsiglia-Psg il capitano parigino era stato sostituito, non prendendo bene la decisione.

Durante la conferenza stampa pre-partita contro il Rennes, Luis Enrique ha parlato della reazione di Mbappé dopo essere stato sostituito contro il Marsiglia; in particolare, la stampa francese si era concentrata su insulti tra il tecnico e il calciatore:

«La cosa curiosa è che una bugia genera poi altro. Qualcuno si è inventato un insulto e da lì sono partite speculazioni di ogni genere. Dopo le partite sono stanco, non faccio attenzione a queste cose. Ma sono molto contento di Kylian, si sta comportando molto bene. Mi piacerebbe che la stagione finisse bene per il Psg e per Kylian. Siamo tutti sulla stessa barca».

In Ligue 1 è andata in scena Marsiglia-Psg. Gli uomini di Luis Enrique hanno vinto per 2-0 ma quando in campo c’è, o non c’è, Mbappé l’attenzione si sposta tutto sul parigini. E infatti, ieri sera è andata in onda anche “l’episodio 37, stagione 1 della serie Tra i due uomini“. Così descrive le Parisien l’ennesima polemica tra l’allenatore spagnolo e il talento francese. Ieri sera Luis Enrique lo ha richiamato in panchina all’alba del secondo tempo. Mbappé però non ha preso bene il cambio e, anche se non in maniera esplicita, lo ha fatto notare.

“La foto postata sul suo account Instagram la dice lunga sulla sua delusione. Più forte, a quanto pare, della gioia di vedere la sua squadra vincere al Vélodrome 10 contro 11“. Una foto senza alcun commento da parte sua, che lascia libero sfogo a tutte le interpretazioni.

So Foot ha commentato così il post di Mbappé: “L’immagine è bellissima. Kylian Mbappé esce lentamente, sotto la pioggia, da dietro, fascia da capitano sulla punta delle dita, alle spalle della telecamera, il prato del Vélodrome. La messa in scena racconta, senza bisogno di specificarlo con un testo la tristezza di un uomo, l’ingiustizia di una situazione e l’ingratitudine provata dall’eroe di questo dipinto, che rappresenterebbe una bellissima copertina dell’album di Liam Gallagher o Booba. Insomma, tutto si riduce a questo momento. La vittoria quasi miracolosa del Psg , che ha giocato in inferiorità numerica per oltre un tempo, scompare nello sfondo sfocato”.

