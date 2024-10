Lotito: «Luis Alberto e Immobile? Hanno un contratto. Non ho aperto una porta e non ho cacciato nessuno»

A “Notizie.com”: «Luis Alberto? Ha giocato bene, ha dimostrato attaccamento, forse quello che ha detto può anche essere stato male interpretato»

Lotito torna a parlare della volontà di Luis Alberto di rescindere il contratto. Lo fa a “Notizie.com“.

Lotito: «Forse Luis Alberto è stato male interpretato»

«Luis Alberto? Rescindere il contratto è impossibile, lui ha anche segnato il gol, ha giocato bene ha dimostrato attaccamento, forse quello che ha detto può anche essere stato male interpretato».

Il patron della Lazio ha parlato poi del futuro di Luis Alberto e Immobile: «Hanno un contratto, non ho aperto una porta e non ho cacciato nessuno, hanno un contratto, la volontà? Sono un rapporto duounivoco non è che posso inchiodare qualcuno, lo inchiodo e gli dico tu di qua non ti muovi, poi a fine stagione uno vede e valuta. Offerte? Non ci sono, ma perché mi devo fasciare la testa prima di rompermela…»

L’ipocrisia tocca vette altissime all’indomani dello sfogo di Luis Alberto. Quello di Luis Alberto è in realtà un urlo liberatorio. Dopo il 4-1 alla Salernitana, il centrocampista della Lazio ha rilasciato la seguente dichiarazione ai microfoni di Dazn:

«Per me sono state settimane difficili, con tutto quello che è successo. Progetto? Non so, ma so che questa è l’ultima mia stagione qui, io non ne farò più parte. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club mi ha dato tanto. È arrivato il momento di farmi da parte e lasciare i miei stipendi ad altri».

