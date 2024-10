Napoli-Frosinone, le ufficiali: C’è Ostigard con Rrahmani

Calzona conferma Zielinski a centrocampo e Politano in attacco. Di Francesco si affida a Soulé e Cheddira davanti. Fischio d’inizio alle 12:30

Tra un’ora fischio di inizio al Maradona per Napoli-Frosinone. La squadra di Calzona cerca la continuità, mai tre vittorie di fila da quando c’è il tecnico condiviso con la Slovacchia. Anche Di Francesco alla ricerca di un risultato positivo che dia solidità alla squadra. È sfida tra Kvaratskhelia e Soulé.

Le ufficiali di Napoli-Frosinone

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

A disposizione: Gollini, Idiasik, Natan, Mazzocchi, Cajuste, Dendoncker, Traoré, Lindstrom, Simeone, Raspadori.

Frosinone (3-4-2-1): Turati, Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barranechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

📋 | 𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏𝙄𝙉𝙂 𝙓𝙄 Gli undici Leoni scelti da mister Di Francesco#NapoliFrosinone pic.twitter.com/WossgjWMfF — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) April 14, 2024

Terremoto a Napoli, avvertito anche dalla squadra in ritiro a Pozzuoli: “leggera inquietudine” (Alvino)

Terremoto a Napoli questa mattina, alle 9.45. Scossa tellurica avvertita anche dai giocatori del Napoli in ritiro nell’Hotel Serapide a Pozzuoli. Alle 12:30 si gioca Napoli-Frosinone. Lo scrive il giornalista Carlo Alvino.

“Leggera inquietudine in casa Napoli questa mattina per la scossa di terremoto delle 09:45 avvertita distintamente da tutto il gruppo in ritiro all’Hotel Serapide a Pozzuoli”.

Champions, De Laurentiis fa lo scaramantico (Gazzetta)

Champions, Napoli ci crede. De Laurentiis fa lo scaramantico. Lo scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo.

La scaramanzia, da queste parti, ha sempre avuto una funzione di sacralità. E chissà se la visita di ieri a Castel Volturno del presidente Aurelio De Laurentiis non sia stata condizionata anche dalla recente prova convincente a Monza, col patron azzurro che aveva voluto parlare alla squadra prima della partenza per la Brianza. Di sicuro, c’è stata la volontà del presidente di essere ancora una volta vicino alla squadra, ora più che mai. Perché a Napoli qualcosa è cambiato, nella testa dei giocatori e non solo.

L’idea folle di rimonta Champions è tornata attuale, a patto di riuscire a dare continuità alla vittoria di Monza: Frosinone oggi e poi Empoli, per provare a centrare per la prima volta in stagione una striscia di tre vittorie consecutive e presentarsi poi allo scontro diretto con la Roma al Maradona con la grande chance di riscrivere davvero la classifica e gli scenari futuri.

