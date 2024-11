Prima volta storica in Serie A: Inter-Torino sarà diretta da una terna arbitrale tutta al femminile

Maria Sole Ferrieri Caputi sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, Di Paolo al Var. Napoli-Roma affidata a Sozza.

Prima volta storica in Serie A. Inter-Torino sarà arbitrata da una terna tutta al femminile. Primo fischietto Maria Sole Ferreri Caputi. Ad affiancarla, le assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. La stessa terna erano già state le prime in assoluto ad arbitrare, nel dicembre 2022, Frosinone-Ternana, uno dei match del Boxing Day della serie B.

Sempre loro tre arbitrano una partita di Coppa Italia nel gennaio del 2023, era Napoli-Cremonese. Per quanto riguarda le altre designazioni, per Napoli-Roma che si gioca domenica alle 18 ci sarà Sozza, Abisso al Var. Nel big match di giornata tra Juventus e Milan, il direttore di gara sarà Mariani, La Penna al Var.

Ferreri Caputi: «Più comunicazione degli arbitri? C’è un designatore che spiega»

Maria Sole Ferreri Caputi ha rilasciato un’intervista al Messaggero. Il quotidiano le chiede della sua carriera, delle difficoltà e delle prospettive future della classe arbitrale. Nessun cenno al momento delicato dell’Aia. Il leit motiv è “Ferreri Caputi ha cambiato la storia”, a tal punto che la Lega gli ha dedicato un docufilm: “Un giorno di Sole”.

Il Messaggero scrive che gli arbitri italiani sono un vanto, nonostante l’opinione pubblica non siano all’altezza:

«Se lo si crede, non è un difetto nostro, ma di chi lo pensa. Magari il problema non viene da noi, almeno io non la penso così».

Ferreri Caputi ha fatto la storia arbitrano in Serie A maschile:

«In Italia ci siamo messi al passo. La mia emozione è la stessa di qualsiasi altro che ha fatto il mio passo, uomo o donna. La risonanza mediatica poi, ha reso tutto speciale. Io rappresento un percorso di ragazze che mi hanno preceduto: se sono qui è anche per loro».

Sulla parità di genere:

«Io la sento questa parità: ho le stesse opportunità e gli oneri dei miei colleghi, le mie capacità sono adeguate. certo, le ragazze sono ancora in minoranza rispetto agli uomini, e solo aumentando la base si potrà fare un confronto vero. Al momento le ragazze hanno le possibilità di raggiungere i loro sogni e questo conta».

