La stampa spagnola elogia il Barcellona e si porta avanti: «Mbappé ha perso il suo primo Clasico»

Marca: “Xavi aveva un conto aperto con l’Europa, Parigi è storicamente ostica”. Mundo Deportivo: “Mbappé ha perso il suo primo Clasìco”

“Il Barcellona di Xavi aveva un conto in sospeso con l’Europa”, scrive Marca. Che nell’elogiare la vittoria col Psg rinfaccia elegantemente a Xavi tutto il pregresso. Ovvero un bel po’ di fallimenti. Lo dice il “finalmente” del titolo del pezzo.

“Dal suo arrivo – scrive Marca – l’allenatore non era riuscito a cambiare la dinamica. Nelle prime due stagioni la squadra non è riuscita a superare la fase a gironi. Due stagioni in cui è dovuto andare in ‘esilio’ dall’Europa League . Dopo tanti anni di grandezza con Messi, è stato un notevole passo indietro”.

“Questa stagione doveva essere quella con il salto di qualità. La squadra aveva un conto in sospeso era l’Europa. E’ andata migliorando nel tempo e già nel pareggio contro il Napoli ha mostrato chiari segnali di miglioramento”.

Insomma, Marca ricorda che “era da molto tempo che il Barcellona non otteneva una vittoria importante fuori casa. Era dal 2015 che non segnavano tre gol fuori casa in Champions League. E il Parco dei Principi era il luogo ideale perché era un campo storicamente difficile per i catalani e perché davanti avevano una squadra potente come il Psg”.

Per Marca questa vittoria è una sorta di “laurea” in Europa per Xavi, “con un trionfo di enorme prestigio che fa capire che questa squadra è capace di competere con chiunque”. “Il Barcellona aveva bisogno di un risultato del genere per aumentare l’autostima di tutti i suoi giocatori”.

Più morbida e celebrativa la stampa sul fronte catalano, ovviamente. Santi Nolla sul Mundo Deportivo scrive che il Barcellona ha vinto “il primo Clásico di Mbappé”, un anticipo di quando sarà al Real.

Ora “la dinamica del Barça è diversa, è vincente. E anche in Europa. Xavi ha vinto la partita contro Luis Enrique nella prima sfida. I blaugrana hanno ricordato il Barça di Luis Enrique del 2015, che aveva altri strumenti (come il contropiede o il calcio più diretto)”.

ilnapolista © riproduzione riservata