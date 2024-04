Juan Jesus in dubbio, pronto Ostigard. Con questo Zielinski, Traoré resta in panchina (Corsport)

Contro il Frosinone domenica alle 12.30. Fuori Ngonge e Olivera, torna Politano e si rivedrà Lindstrom ma non tra i titolari

Juan Jesus in dubbio, pronto Ostigard. Con questo Zielinski, Traoré resta in panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport in vista di Naòpoli-Frosinone che si giocherà domenica 14 aprile alle 12.30.

Scrive il Corsport:

Juan Jesus, ieri, ha svolto lavoro personalizzato in palestra con Politano. I prossimi giorni saranno decisivi per avere un quadro chiaro relativo alle sue condizioni. Nel caso, pronto Ostigard al suo posto. Ma nulla è stato ancora deciso. Di sicuro, a sinistra, mancherà Olivera, ko nel secondo tempo contro il Monza. Il terzino di Calzona, che a Castel Volturno si divide tra terapie e palestra, sarà out 15-20 giorni dopo aver rimediato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra e punta al ritorno con la Roma. Scalpita Mario Rui che ritroverà una maglia dal primo minuto.

Mancano ancora tre giorni alla partita, ma Calzona ha già le idee chiare. La formazione che ha in mente tra centrocampo e attacco sarà di fatto la stessa dello show di Monza. Quella del secondo tempo, per intenderci. Con Politano che tornerebbe a destra al posto di Ngonge (squalificato) e Zielinski confermato mezzala accanto a Lobotka e Anguissa. Si prevede per Traore un’altra panchina dopo l’ottima risposta del centrocampista polacco che è tornato al gol e ha confermato la sua voglia di concludere nel migliore dei modi la sua esperienza al Napoli. Confermati in avanti Kvaratskhelia e Osimhen. Tornerà tra i convocati anche Lindstrom che ha smaltito la lombalgia e che martedì ha ricominciato ad allenarsi con il resto della squadra.

Le pagelle napoliste di Juan Jesus col Monza

JUAN JESUS. A proposito del Duce Aurelio: per recuperare il lume della ragione metta la fotografia di Giovannino Gesù sul comodino e la guardi come un’orazione muta prima di addormentarsi, a mo’ di monito perenne. Oggi il brasiliano fa segnare prima Djuric e poi Colpani – 4

La responsabilità dei due gol è certamente sua, ma da qui ad imputare a lui il disastro di questo Napoli fino al 45′ ce ne passa – 4

ilnapolista © riproduzione riservata