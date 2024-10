Il proprietario che fittava la casa di Arda Turan: “Usava le tende come altalene sessuali”

La denuncia. Danni per circa 230mila euro. «Quando guardavano la tv e veniva segnato un goal gettavano il telecomando da mille euro in piscina»

La casa di Arda Turan in Spagna deve essere stato un parco giochi per lui e per i suoi amici. Lo rivela una denuncia del proprietario che lo accusa di aver causato danni per circa 230mila euro. Tra il 2015 e il 2018 ha giocato molto poco per il Barcellona e nel gennaio del 2018 è andato in prestito all’Istanbul Basaksehirha. Il centrocampista turco con la maglia blaugrana ha segnato 15 gol in 55 gare ufficiali ma la sua esperienza al Barcellona è ora famosa per la causa intentata dal proprietario di casa.

Quest’ultimo ha spiegato a El Periódico de España i dettagli della denuncia presentata. Il periodico ha avuto accesso anche alle quasi 500 fotografie dalle quali si evince che “il danno è evidente“.

Feste senza limiti e comportamenti strani

Scrive il quotidiano:

“L’abitazione, situata a Esplugues de Llobregat e valutata 18 milioni di euro, avrebbe subito danni ingenti secondo il proprietario di casa. Secondo questa denuncia, gli amici del calciatore avrebbero approfittato della sua assenza per organizzare feste che avrebbero causato notevoli danni all’abitazione, utilizzando addirittura le tende come altalena sessuale“.

Le strane abitudini di Arda Turan

Anche Arda Turan, a giudicare dalla denuncia, non è uno stinco di santo. Il proprietario di casa ha rivelato che Turan e i suoi amici «lasciavano bruciature di sigaretta ovunque, anche sui mobili».

«Quando guardavano una partita di calcio e veniva segnato un goal, a seconda di chi era, gettavano il telecomando della televisione nella piscina. Un telecomando che valeva mille euro! Al momento della firma del contratto d’affitto, Arda ha disinfettato lo chalet per rimuovere i resti biologici dei precedenti inquilini “non musulmani”».

ilnapolista © riproduzione riservata