Neymar festeggia con le stampelle sulla crociera extra lusso VIDEO

È partita il 26 la “Ney em Alto Mar”, crociera in Brasile della MSC che vede tra gli ospiti il calciatore brasiliano al momento infortunato

È salpata da Santos lo scorso martedì l26 dicembre a crociera più pazza del Brasile che si concluderà il 29 nel porto di Rio de Janeiro. Nel mezzo del viaggio ci sarà però una tappa nella località brasiliana di Buzios.

.La nave Preziosa della MSC crociere farà questo tragitto nel tempo di 3 giorni e 3 notti. Ci saranno le 1700 cabine, ma anche i ponti con ristoranti, bar, intrattenimento e in più ben 3 piscine all’aperto, oltre a un teatro, una sala bowling e addirittura un casinò e un parco acquatico con scivoli lungo ben 120 metri. Ma soprattuto ci sarà Neymar. Il nome dell’evento infatti è “Ney em alto mar”, iniziativa che ha come protagonista proprio il campione brasiliano, oggi in forza all’Al-Hilal ma fermo da ottobre a causa della rottura del legamento crociato.

L’annuncio della crociera era arrivato prima dell’estate quando Neymar era ancora legato al Psg e si trovava in Brasile per riprendersi da un infortunio. Il costo della crociera in Brasile “Ney em Alto Mar”, con la presenza del campione ex-Barcellona, è variabile. Saranno disponibili diversi pacchetti: alcuni da 800 euro, altri da circa 1300 euro e altri ancora, i più cari, da 1700 euro.

A bordo dell’imponente nave, la stella dell’Al-Hilal si è contraddistinto per la sua voglia di far festa nonostante qualche difficoltà, visto che si accompagna con un bastone, e ha ricevuto un regalo dal valore di quasi mezzo milione di dollari. A fare questo presente all’ex numero 10 del PSG è stato l’influencer brasilian Buzeira, che conta più di 4,5 milioni di follower sul suo account Instagram ed è uno degli ospiti di punta della crociera.

Neymar, infortunato al ginocchio, dà una festa e si scatena sulla pista da ballo

Non è la prima festa a cui partecipa Neymar dopo l’infortunio, anzi già prima dell’operazione aveva cominciato a ballare

“L’ex giocatore del Psg non ha davvero riposato negli ultimi giorni come i medici gli hanno raccomandato di fare. Ha anche fatto il contrario di ciò che gli era stato prescritto se ci affidiamo alle informazioni pubblicate in Brasile. Neymar ha organizzato una festa durata due giorni (sabato e domenica scorsi) nella sua villa a Rio de Janeiro. Secondo gli invitati, il giocatore di 31 anni era in ottime condizioni fisiche mentre si scatenava sulla pista da ballo. «Gamba rotta sul campo, sulla pista da ballo balla come un matto», ha confessato uno di loro, che ha aggiunto di aver visto il brasiliano baciare una donna bionda che non era Bruna Biancardi, la sua compagna che ha appena partorito. Avrebbe trascorso la serata in compagnia di diverse giovani donne”.

