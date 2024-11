Per Bargiggia Retegui vale almeno 35 milioni

Il Napoli lo sta valutando. Pure Giuntoli ma la Juventus non ha i soldi per bloccarlo

Secondo il giornalista Paolo Bargiggia, il Napoli sta valutando i termini economici per intavolare un affare con il Genoa per Mateo Retegui, attaccante argentino naturalizzato italiano. Retegui ha anche giocato con la Nazionale di Spalletti nelle ultime uscite fornendo anche delle ottime prestazioni. Su di lui ci sarebbe anche la Juventus che però, in questo momento, non ha la possibilità di “bloccare” il giocatore.

Il Napoli valuta le possibilità economiche di Retegui

Scrive Bargiggia su Twitter:

“Il Napoli sta valutando i termini economici per Retegui del Genoa. Si parte da una base di 35 mln. Il giocatore è apprezzato anche da Giuntoli per la Juventus che però, in questo momento non è nelle condizioni di “bloccare” il giocatore“.

Napoli, sondaggio per Dovbyk bomber del Girona: vale circa 30 milioni (Tmw)

Il Napoli sta seguendo con attenzione la situazione degli attaccanti in Europa, poiché Osimhen e uno tra Raspadori e Simeone andranno via. Tra i nomi, spunta l’ucraino del Girona Artem Dovbyk. Al momento è il capocannoniere della Liga, a quota 18 gol in 32 partite.

Tuttomercatoweb scrive:

Nelle ultime settimane il Napoli ha seguito con attenzione Artem Dovbyk, che giocherà il prossimo Europeo con la maglia della nazionale ucraina. Comprato un anno fa per poco meno di 8 milioni di euro, ora la valutazione è intorno ai 30 milioni; non è una trattativa impossibile per quello che, probabilmente, dovrebbe essere il deputato per il dopo Osimhen. Il Napoli rivoluzionerà il proprio attacco in estate. Via Osimhen al 100%, forse via anche Simeone. C’è poi Raspadori che, comunque, è stato pagato 26 milioni per il riscatto poco tempo fa, dunque sarà a carico, a bilancio, per una ventina di milioni. Come detto nei giorni scorsi, in pole c’è Jonathan David, sebbene molto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore del Napoli in estate.

