Il Napoli è la peggiore squadra campione in carica dal 2000 (Sky)

Nessuno con lo scudetto sul petto aveva mai fatto peggio. Il dato più surreale: “differenza reti in negativo al “Maradona”: -1, 22 gol fatti e 23 subiti”

Sky analizza la stagione del Napoli. Già prima del pareggio casalingo contro il Frosinone, la stagione era fallimentare. Ma a guardare i numeri pubblicati dalla redazione sportiva di Sky, il disastro appare più netto e chiaro. La squadra è la peggiore campione in carica dal 2000. Mai così male dal 2012, allora il Napoli a parità di partite giocare aveva 48 punti.

I numeri della stagione disastrosa del Napoli

Il dato più evidente riguarda le vittorie. Il Napoli in questa stagione non è mai riuscito a fare filotto. Mai tre partite di seguito con il bottino pieno:

“Il 2-2 col Frosinone ha confermato, al contrario, un trend negativo di questo campionato: il Napoli non ha mai conquistato tre successi in serie“.

Per non parlare dei gol subiti:

“Altre due reti incassate col Frosinone che fanno 40 in totale in campionato e una serie prolungata di ben 10 partite con almeno un gol subito. A questo punto della stagione sono solo 6 i clean sheet, eguagliato il peggior dato degli ultimi 5 anni registrati con la ‘coppia’ Ancelotti-Gattuso nel 2019/20“.

Il Maradona non è più un fortino. Anzi la squadra fa più difficoltà proprio in casa. “23 punti in 16 partite il Napoli è virtualmente 10° nelle gare interne e la statistica clamorosa è la differenza reti in negativo al “Maradona”: -1, frutto di 22 gol fatti e 23 subiti“.

Ci sono anche le note positive. Poche ma ci sono. Il trend positivo di Osimhen. “Ha la seconda miglior media gol da quando gioca in Serie A“. Politano brilla e Kvara è in crescita. Mancano però i gol del centrocampo e della difesa.

La peggior squadra campione in carica dal 2000

In definitiva, il Napoli di questa stagione è la squadra campione in carica peggiore dal 2000 a oggi:

“Con 49 punti dopo 32 giornate, inoltre, nessuna squadra della Serie A (a partire dal 2000) con lo scudetto sul petto aveva mai fatto peggio da campione in carica (il peggior rendimento prima di quest’anno era il Milan versione 2022/23 con 57 punti). Con la media attuale la proiezione del Napoli a fine campionato è di 58 punti, pari solo a quella del Torino campione in carica 1949/50, una squadra tuttavia profondamente rinnovata rispetto all’anno prima a causa della tragedia di Superga“.

