Il derby è della Roma. De Rossi fa un favore al Napoli in chiave Europa League

All’Olimpico finisce 1-0 per la #Roma. Non vinceva un derby dal 20 marzo 2022, De Rossi vince il primo da allenatore alla prima opportunità

Il derby della Capitale va alla Roma. Tra De Rossi e Tudor la spunta il primo grazie a un gol di Mancini. Calcio d’angolo al 41’, Dybala batte in mezzo e pesca la testa del difensore giallorosso. Tanto basta ai giallorossi per tornare alla vittoria nel derby. A questa soddisfazione si aggiunge anche la posizione in classifica. De Rossi consolida anche il quinto posto e stacca di cinque punti l’Atalanta che domani gioca a Cagliari.

La Roma di De Rossi ritorna alla vittoria nel derby

Come ogni derby della capitale che si rispetti, più confusione che calcio. Poche emozioni. El Shaarawy stampa la palla sul pallo e metà secondo tempo. Per la Lazio è Kamada a far urlare la Curva Nord ma solo per pochi secondi perché l’assistente dell’arbitro aveva già alzato la bandierina per fuorigioco. Poi è corrida qua e là. Dybala se la prende con Guendouzi, Pedro si azzuffa con Paredes. La tensione sale ma per questa volte nessuno viene espulso. Nel finale il più nervoso è il francese.

De Rossi vince il suo primo derby da allenatore alla prima opportunità. Il successo della Roma dà una mano anche al Napoli che domani può quindi scavalcare in classifica la Lazio e salire al settimo posto.

Le parole di De Rossi nel post partita

De Rossi da quando è sulla panchina della Roma ha conquistato 26 punti in 11 gare, vincendo 8 partite con 2 pareggi e un’unica sconfitta contro l’Inter. Le sue parole a Dazn:

«Vincere il derby è bello sempre. Da allenatore è un po’ diverso. Sai che la sconfitta cade sempre sugli allenatori. Sentivamo un’attesa incredibile rispetto a questa partita. Sono tanto felice, forse da allenatore c’è ancora più tensione in partita. Gli ultimi minuti sono stati tosti da sopportare».

Festeggiamenti sotto la curva

«Io sono andato subito dentro. Io non ero andato sotto la curva, poi i ragazzi mi hanno quasi obbligato. quello è il loro momento. I tifosi ci hanno sempre sostenuto. Mi sono un po’ goduto anche io qualche abbraccio con i tifosi».

Sulla partita:

«Devo migliorare. Se fai una partita così, la squadra mentalmente dee migliorare tantissimo. Non ho trasmesso la stessa carica lunedì scorso. Ovvio che il derby ti tira fuori qualcosa in più. A fine primo tempo li ho ringraziati. l’atteggiamento non deve mancare mai. Primo tempo giocato anche bene, l’atteggiamento è durato 90 minuti».

Abraham:

«Avevo bisogno di due cavalli lì davanti e che ripiegassero un po’ a centrocampo. Penso che uno che entra nel derby dopo nove mesi di calvario. Non vedeva l’ora di giocare. Abraham è stato fantastico».

Quali sono i meriti di De Rossi:

«Odio i finti umili. Però veramente non so come spigarlo. mi è capitata questa opportunità. Lascia stare l’aspetto emotivo. Ma alleno giocatori forti, ogni tanto nascondono sotto al tappeto qualche mia pecca. Il merito c’è, perché lavoriamo seriamente, tante cose le facciamo bene. Io ho cercato di migliorare ciò che pensavo si potesse migliorare. Quando arrivi fai una sorta di resoconto. Secondo me ho puntato su qualcosa che potenzialmente potevano fare meglio, in undici partite si sono visti risultati buoni, anche partite meno buone. Voglio essere tratto come un allenatore vero».

Da Capitan futuro a… :

«Mister presente. Più presente di così… non mi ci sono mai sentito. Io ero uscito dal giro Roma, non ero dentro alle dinamiche. Rientrare mi ha fatto effetto, ogni domenica c’è una botta di emozioni gigantesca. L’ho vissuto abbastanza serenamente con un picco di emozioni finali. Al futuro non ci penso».

La classifica di Serie A

La classifica di Serie A: Inter 79, Milan 68, Juventus 59, Bologna 57, Roma 55, Atalanta, 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina 43.

