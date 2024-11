Il Cardiff chiede al Nantes 120 milioni di euro per la morte di Sala: “Con lui non saremmo retrocessi”

L’Equipe: “Il club ha fatto calcolare ai suoi esperti la perdita di reddito subita a causa del mancato utilizzo del giocatore morto nella Manica mentre volava in Galles”

La cifra è da capogiro: 120 milioni di euro. La ragione è surreale: il Cardiff chiede i danni al Nantes per la morte di Emiliano Sala, vittima d’un incidente aereo avvenuta il 21 gennaio 2019 durante il trasferimento dalla Francia al Galles. Il club ha fatto calcolare ai suoi esperti la perdita di reddito subita a causa del mancato utilizzo del giocatore.

Il Cardiff aveva acquistato l’attaccante argentino per 17 milioni. Allora giocava in Premier League, poi retrocesse in Championship (dove gioca tuttora). Per arrivare a quella cifra, spiega L’Equipe, “il Cardiff si è avvalso dei servizi della società Analytics FC, specializzata nello studio dei dati. Soppesando gol attesi e punti attesi, la società britannica ha determinato la probabilità che il Cardiff avrebbe avuto di rimanere in Premier con Emiliano Sala in rosa. Secondo questo complesso studio, che L’Équipe ha visionato questa probabilità, in uno scenario cosiddetto “bilanciato” (Sala avrebbe giocato il 60% delle partite fino alla fine della stagione in questione), è stato valutato esattamente al 54,2%.

“I 120,2 milioni di euro virtuali uniscono due voci: il deficit del Cardiff City tra le stagioni 2018-2019 e 2022-2023, dovuto alla sua retrocessione in Championship, stimato in 52,9 milioni di euro, e la sua perdita di valore, stimata in 67,3 milioni di euro. Il Cardiff chiede anche ulteriori 2 milioni di euro alla per il danno reputazionale che avrebbe subito in questa triste e interminabile vicenda”.

ilnapolista © riproduzione riservata