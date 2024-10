Il Bayern cola a picco. Rimontato e sconfitto dal neo promosso Heidenheim 3-2

Alla fine del primo tempo la squadra di Tuchel era in vantaggio di due gol. Tra il 50′ e il 51′ il crollo bavarese, in difesa giocavano Kim e Upamecano

Il Bayern crolla ancora. Questa volta contro la neo promossa Heidenheim (decima in campionato con 33 punti). Gli uomini di Tuchel erano pure in vantaggio di due gol, il primo segnato dal solito Kane al 38′ e il secondo da Gnabry alla fine del primo tempo. Poi il blackout. Alla ripresa due gol in rapida successione, uno al 50′ e uno al 51′. Il 3-2 firmato da Tim Kleindienst arriva nel 79′. La Faz commenta a caldo la pesante sconfitta dei bavaresi:

“Il Bayern, che è in seria difficoltà, si è messo in imbarazzo e ha anche pasticciato l’ultimo test prima della gara di Champions League in casa dell’Arsenal. Il divario dalla capolista Bayer Leverkusen in Bundesliga è cresciuto a 16 punti e il campionato potrebbe essere deciso già nel prossimo fine settimana. La sconfitta è stata un’altra grande battuta d’arresto per il Bayern“.

Blackout Bayern, si fa rimontare da una neo promossa

Un primo tempo giocato piuttosto bene dalla squadra di Tuchel. Nulla poteva far pensare che la partita si sarebbe trasformata in un dramma. Scrive la Faz:

“All’intervallo c’erano molti segnali che facevano pensare una sicura vittoria del Bayern. E la difesa del Bayern, in cui Upamecano e Kim hanno preso il posto di de Ligt e Dier, è stata colta di sorpresa due volte“. La difesa del Bayern è stata colta di sorpresa da una serie di lanci lunghi. I due gol tra il 50′ e il 51′, “hanno trasformato il piccolo stadio in un manicomio. All’improvviso si è verificato l’assalto che il Bayern voleva assolutamente impedire. A undici minuti dalla fine Kleindienst segna ancora e la difesa del Bayern ancora una volta non fa bella figura“.

Kim non è più titolare in Baviera: «Non sono abituato». Tuchel: «Capisco che sia difficile per lui»

Kim ha lasciato il Napoli quest’estate, con i tifosi che ancora oggi, data la situazione in difesa, lo rimpiangono. Il difensore coreano, però, non se la sta passando bene al Bayern Monaco. Lo riferisce il giornale tedesco T-online, che lo ha intervistato.

Ecco cosa riporta:

Il nuovo arrivato Min-jae Kim ha perso il suo posto da titolare al Bayern Monaco. Su t-online parla del suo insolito ruolo e dell’adempimento di un’oscura profezia.

Alla fine dello scorso anno il ‘mostro’ del Bayern aveva già avuto un oscuro presentimento. Ed è proprio ciò che ormai è diventata un’amara realtà per lui. Il nuovo acquisto, trasferitosi in estate dal Napoli al Monaco come miglior difensore della Serie A per una cifra di 45 milioni di euro, aveva già accennato di temere per il suo posto da titolare. Adesso lo ha perso davvero.

Kim era preoccupato prima della Coppa d’Asia: «Quando tornerò dovrò lottare per il mio posto». «Non sono completamente soddisfatto dei miei primi sei mesi in Bundesliga», aveva detto a T-Online, dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro il VfB Stuttgart alla fine dell’anno. Prima della Coppa d’Asia, aveva detto: «Non sono ancora sicuro di poter diventare un titolare. Durante la Coppa d’Asia non potrò giocare col Bayern. Se un altro giocatore giocherà bene in mia assenza, potrebbe diventare titolare. Questa è l’inevitabile realtà. Quindi, quando tornerò, dovrò continuare a lottare per il mio posto».

