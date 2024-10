Hermoso “ha coraggiosamente detto la sua verità, nonostante gli sforzi per farla tacere”

Dopo lo scandalo Rubiales, la rivista Time ha inserito la calciatrice nella lista delle 100 personalità più influenti del 2023.

La rivista Time ha pubblicato la lista delle 100 persone più influenti del 2023. Tra queste c’è Jenni Hermoso, la calciatrice spagnola baciata da Luis Rubiales dopo la finale dei Mondiali femminili vinti dalle Furie rosse. L’ex Barcellona non ha vissuto mesi facili, ma per la Spagna resta un punto di riferimento in campo su cui contare; per lei, sei presenze e due gol nell’ultima Nations League femminile.

“Hermoso ha avuto coraggio nel dire la verità, nonostante gli sforzi per farla tacere”

La rivista scrive di lei:

“Jenni Hermoso sapeva che era sbagliato ciò che Luis Rubiales le aveva fatto. Quando l’ex presidente della Federcalcio spagnola le ha preso il viso e l’ha baciata, milioni di telespettatori che guardavano la diretta tv sapevano che era sbagliato. Hermoso ha poi coraggiosamente detto la sua verità, più e più volte, nonostante gli sforzi per farla tacere”.

La calciatrice spagnola è stata anche nominata tra le migliori calciatrici dell’anno dal Guardian e tra le personalità più influenti del 2023 dal Financial Times.

Jenni ha anche accennato a quanto successo negli ultimi mesi. Le pressioni ricevute della Federcalcio spagnola dopo il bacio estorto da Rubiales e il conseguente processo.

«La mia ultima conferenza stampa è stata prima della semifinale. Sono successe molte cose. Non saprei cosa dire a quella Jenni. Sono felice, Mi sento bene e penso che il calcio continua a darmi ciò di cui ho bisogno. Continuo a lavorare per potermi divertire. I cambiamenti avvenuti negli ultimi sei mesi mi hanno cambiato molto. Mi hanno reso una ragazza più forte. Ho imparato molte cose che non mi succederanno più in futuro».

