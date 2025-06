Italia femminile, evviva la meritocrazia del ct Soncin: lascia a casa Giacinti e porta all’Europeo chi ha giocato meglio

Per il ct Andrea Soncin non esiste il posto fisso nell’Italia femminile. La convocazione devi guadagnartela sul campo; questo ci piace, era un po’ mancato negli anni prima di lui.

Oggi è stata diramata la lista delle 23 convocate dell’Italia per l’Europeo femminile, che si terrà dal 2 al 29 luglio in Svizzera. Le Azzurre giocheranno, nella fase a gironi, contro Belgio (3 luglio), Portogallo (7 luglio) e Spagna (11 luglio).

Poche sorprese tra le convocate per chi ha seguito il corso di Andrea Soncin fino ad oggi, cominciato dopo il Mondiale 2023. Soprattutto dagli ultimi match della Nazionale, si erano capite un po’ le intenzioni del ct. Dobbiamo aggiungere, però, che forse mai come stavolta, la scelta delle 23 è stata probabilmente complicata.

Giada Greggi è riuscita a riprendersi da un infortunio in tempi record; non ce l’ha fatta, invece, la 18enne Giulia Dragoni, già assente nel raduno di Coverciano dei giorni scorsi dopo aver subito un intervento chirurgico al legamento della caviglia destra.

I colpi di scena restano comunque due: Eleonora Goldoni nella lista delle convocate e Valentina Giacinti fuori. La prima, centrocampista della Lazio, è un po’ una sorpresa, considerando che Soncin l’ha spesso convocata ma non l’ha quasi mai fatta giocare. Era l’eterna promessa dell’Inter, ma una serie di infortuni l’hanno penalizzata e la sua ascesa è ripartita dal Napoli Femminile all’epoca neo-promosso (dove è stata due anni), poi Sassuolo e dall’anno scorso tra le protagoniste delle fila biancocelesti; in questa stagione 5 reti e 4 assist, ma un apporto fisico importante nel centrocampo della Lazio. Per quanto riguarda la seconda, centravanti della Roma, la sua non è stata una stagione facile, piena di alti e bassi; rispetto alle sue colleghe di reparto (Girelli 19 reti, Piemonte 14 gol), in Serie A quest’anno ha fatto decisamente meno (6 reti in campionato, 11 in stagione). Giusto, quindi, lasciarla a casa, nonostante fosse considerata una delle “senatrici”.

Evviva, dunque, la meritocrazia di Soncin, che ha deciso di portare con sé in Svizzera le ragazze che hanno sicuramente fatto meglio nell’arco della stagione, in Nazionale come nei loro rispettivi club.

Le convocate dell’Italia femminile per l’Europeo

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan).

Difensori: Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus).

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina).

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).