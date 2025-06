La crescente preoccupazione della Spagna per il ricovero della Bonmati per meningite virale

La nazionale femminile spagnola è in ansia per le condizioni di Aitana Bonmatì, calciatrice 27enne improvvisamente ricoverata per una meningite virale a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo. La centrocampista del Barcellona, due volte Pallone d’Oro, ha accusato due giorni di febbre alta “ingiustificata”, che hanno spinto lo staff medico della Federazione a effettuare accertamenti. Il responso è arrivato nella giornata di ieri: meningite virale, una forma meno grave rispetto a quella batterica, ma che richiede cure immediate.

Aitana Bonmatì ricoverata per meningite virale

La diagnosi ha inevitabilmente generato preoccupazione all’interno dello staff medico della Federazione Spagnola di Calcio. Non è solo il ruolo chiave di Bonmatí a essere in bilico, ma anche il rischio di diffusione del virus tra le giocatrici. Per questo motivo, il team sanitario ha attivato immediatamente una serie di protocolli di monitoraggio, dopo aver appreso che Aitana aveva avuto frequenti contatti con le compagne durante i raduni a Las Rozas e Madrid, prima che emergessero i primi sintomi. Leggi anche: Aitana Bonmati: «Da piccola giocavo con i ragazzi, spesso non accettavano che giocassi meglio di loro» Al momento non ci sono indicazioni precise sui tempi di recupero: gli esperti stimano che la guarigione da meningite virale possa richiedere dai 7 ai 10 giorni. Questa prospettiva mette in dubbio la sua presenza nella partita inaugurale contro il Belgio, in programma giovedì 3 luglio a Berna, e lascia in sospeso la sua partecipazione all’incontro successivo. In mezzo a tante preoccupazioni, lo staff tecnico invita alla calma e alla pazienza Di seguito le dichiarazioni al riguardo della c.t. Tomé:

«Parlare di meningite può essere spaventoso, ma è tutto sotto controllo. Aitana è una giocatrice molto importante per noi. La aspetteremo il più a lungo possibile. L’unica informazione che ho è che non conosciamo i tempi. Se dicessi qualcosa, sbaglierei perché non sono un medico.»