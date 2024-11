Prima della partita contro il Cagliari, Giuntoli aveva detto: «Siamo soddisfatti, a fine stagione programmeremo insieme il futuro». I tifosi non hanno gradito

Dopo #Allegriout arriva #Giuntoliout. I tifosi della Juve contro il ds per la rinnovata fiducia ad Allegri (Il Giornale)

Dopo l’hashtag #Allegriout arriva #Giuntoliout. I tifosi della Juventus non hanno gradito la fiduca espressa dal ds nei confronti dell’allenatore bianconero e hanno iniziato a criticarlo. Lo racconta “Il Giornale” con Domenico Latagliata:

Senza girarci troppo intorno: sono saltati allenatori di squadre di metà classifica con bilanci molto simili. Allegri è invece ancora al suo posto e, prima della partita horror di Cagliari, ha incassato ancora una volta la fiducia di Giuntoli: «Siamo soddisfatti, a fine stagione programmeremo insieme il futuro». Parole di circostanza o no, quell’altro ha ringraziato e inevitabilmente messo nel mirino la partita contro la Lazio, non prima di essersi sfogato: «Nell’intervallo avrei dovuto cambiare tutti, anche me stesso». La qual cosa, se fosse

avvenuta davvero, avrebbe messo d’accordo la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri, ormai sul piede di guerra con il loro allenatore: a lui andrà sempre il ringraziamento per i cinque scudetti (più altro) vinti, ma la necessità di respirare aria nuova (Thiago Motta) si avverte ormai ovunque.

#Giuntoliout, i tifosi non hanno gradito le sue parole

Motivo per cui, anche l’ennesima conferma di Giuntoli – cui pochi giorni fa John Elkann ha ufficialmente dato mandato di ricostruire la Juve, senza citare l’allenatore – ha fatto innervosire più di qualcuno: insieme ad #Allegriout è così comparso sui social anche #Giuntoliout. Segno di un’esasperazione arrivata al limite, dal momento che le virtù del dirigente bianconero si potranno cominciare ad apprezzare (o no) a partire dal prossimo calcio mercato: fino adesso, ha ereditato situazioni complicate. Compresa la patata Allegri.

ilnapolista © riproduzione riservata