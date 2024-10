Empoli-Napoli 1-0, azzurri sconfitti e sempre più lontani dall’Europa. Rileggi la partita.

Il Napoli perde 1-0 ad Empoli ed è la decima sconfitta in campionato. Azzurri sempre più distanti dalle speranze europee legate al prossimo anno.

Il Napoli di Calzona affronta l’Empoli di Nicola al Castellani per cercare tre punti che darebbero un’ultima possibilità per la rincorsa alla prossima Champions League. Sulla sinistra al posto dello squalificato Mario Rui giocherà Natan come terzino.

94′ Triplice fischio di Manganiello. Il Napoli perde 1-0!

93′ Ultimi minuti concitati ma nessuna occasione con gli spazi bloccati

91′ Quattro minuti di recupero

89′ Fuori anche Anguissa e dentro il Cholito Simeone, chiaramente ora la tattica è saltata e si va a trazione anteriore

86′ L’Empoli gestisce con tranquillità il vantaggio, nessuna pressione coordinata sui portatori di palla

83′ Break di Zielinski, servizio per Anguissa che prova un filtrante per Osimhen ma Caprile anticipa tutti

80′ Buona uscita degli azzurri, poi Osimhen vanifica tutto con un’apertura completamente sbagliata

78′ Gomitata di Ostigard a Luperto, nessun intervento dell’arbitro, il norvegese ha rischiato

75′ Luperto salva da ultimo uomo su Osimhen che si stava per involare su retropassaggio di Maleh

72′ Entrano Raspadori e Ngonge, fuori Kvara e Politano

67′ Occasione per Kvara dentro l’area, il suo tiro è potente ma centrale e Caprile para

65′ Occasione sciupata da Anguissa, il camerunense riceve in velocità da Osimhen, salta un uomo e invece di tirare prova servire di nuovo il numero nove. I difensori dell’Empoli chiudono

62′ Lo sprint di inizio secondo parziale pare essersi già esaurito, servono altri cambi per risollevare le sorti del match

57′ Comincia a piovere al Castellani, situazione sempre problematica in casa napoletana

54′ Giro palla più veloce degli azzurri, ora punizione sulla trequarti dopo il fallo di Pezzella su Politano e conseguente giallo

50′ Inizio con maggiore aggressività del Napoli, occasione per Juan Jesus sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma viene murato

46′ Subito primo cambio per Calzona, dentro Mazzocchi al posto di Natan

Inizia il secondo tempo

46′ Finisce il primo tempo. Gli azzurri hanno bisogno di sveglia magari dettata dai cambi

45′ Un solo minuto di recupero

43′ Ultimi minuti del primo parziale, si iniziano a scaldare i primi giocatori della panchina del Napoli

39′ Occasione per Cambiaghi dopo un azione prolungata su altro buco della difesa partenopea, il tiro dell’attaccante finisce alto ma non di molto

37′ Giallo per Natan che ferma un possibile ripartenza dei padroni di casa, cartellino giusto

33′ Aumenta leggermente il ritmo degli azzurri ma le occasioni latitano ancora

28′ Napoli sempre in difficoltà, i padroni di casa chiudono tutti gli spazi con cura e determinazione

24′ Tiro di Kvara sugli sviluppi di un corner, Caprile è attento sul primo palo. L’arbitro ferma tutto poi per un fallo in attacco precedente

21′ Altro fallo di Lobotka e l’Empoli può risalire il campo con facilità

18′ Azione offensiva di Politano e primo corner per gli azzurri

16′ Poco mordente della squadra di Calzona, Empoli che arriva sempre primo su tutte le seconde palle

12′ I padroni di casa stanno trovando un buon pressing e giocatori del Napoli non riescono ad avere idee chiare

8′ L’Empoli dopo il vantaggio continua a spingere con gli azzurri allo sbando dopo il gol subito

4′ Vantaggio dell’Empoli. Scappa Gyasi sulla destra e mette un cross al centro dove Cerri può staccare indisturbato e batte Meret

3′ Inizio propositivo dei partenopei

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Empoli e Napoli

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri all. Nicola

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia all.Calzona

L’ arbitro della partita sarà Gianluca Manganiello, questo anno ha diretto gli azzurri in una sola occasione, la vittoria contro l’Udinese in casa.

