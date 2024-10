De Laurentiis vuole Conte, le alternative sono Pioli e Italiano (Schira)

Il giornalista continua: il Napoli aspetterà la risposta dell’ex Juve e Inter prima di trattare con un altro allenatore.

Il Napoli per la prossima stagione dovrà gestire la questione allenatore. Il sogno di De Laurentiis continua ad essere Antonio Conte, e stando a quanto riporta Schira sui social, il presidente azzurro tenterà il tutto per tutto per averlo sulla panchina dei campioni d’Italia in carica il prossimo anno.

De Laurentiis aspetta Conte: offerto un contratto molto importante

Il giornalista Nicolò Schira scrive:

Al Napoli stanno spingendo per cercare di convincere Antonio Conte , che è ancora l’obiettivo principale di Aurelio De Laurentiis come nuovo allenatore. Il presidente ha offerto un contratto molto importante all’ex allenatore di Inter e Juve. Il Napoli aspetterà la risposta di Conte prima di trattare con un altro allenatore.

Le alternative al tecnico pugliese sono Stefano Pioli del Milan e Vincenzo Italiano della Fiorentina.

Il contratto di Meluso non sarà rinnovato

Schira aggiunge sul ds del Napoli: la società ha deciso di non prolungare il contratto di Mauro Meluso, in scadenza a giugno.

E’ ormai quasi certo che sarà Manna a prendere il suo posto.

Manna nuovo ds del Napoli:

Fabrizio Romano: Giovanni Manna, firmerà un contratto quinquennale con il Napoli come nuovo direttore – poiché tutti i documenti sono pronti. Lascerà la Juventus a fine stagione, come previsto.

Il giornalista Teotino analizza a Sky Sport il futuro del Napoli e la necessità che Manna non si faccia influenzare dalla centralità del ruolo di De Laurentiis nella società azzurra:

«In una stagione non ancora completa il Napoli ha perso 52 punti dall’Inter, non ci sono precedenti. C’è una serie di errori, di confusione, di mancato rendimento di alcuni giocatori. E’ chiaro che bisogna ricominciare, non bastano più le correzioni. E’ giusto mettere in discussione la struttura societaria. De Laurentiis ha scelto un ds giovane, una scelta intelligente. Si tratta di capire se di fronte ad un terremoto la figura del direttore sportivo giovane sia sufficiente per ricostruire. Io penso di sì. Poi c’è da scegliere l’allenatore. C’è il sogno proibito di Conte, e poi gli altri candidati tra cui Italiano. A me queste scelte sembrano tutte buone, si tratta di capire da quale tipo di mercato saranno accompagnate».

