Milan, si allontana l’ipotesi Conte. Il progetto di mercato è distante dalle sue richieste (Repubblica)

Il futuro di Pioli non è al Milan, ormai è chiaro. La mazzata definitiva l’ha data l’ennesimo derby perso, che ha consegnato lo scudetto agli eterni rivali della sua squadra. Mentre viene accostato alla panchina del Napoli, il Milan passa in rassegna le ipotesi per il futuro della propria panchina. Conte, che piace tanto alla piazza, ha delle richieste diverse dal progetto Milan. L’ex Tottenham resta comunque nel mirino di De Laurentiis, che vuole aprire un ciclo con lui.

Milan, improbabile l’arrivo di Conte su cui De Laurentiis continua a pressare

Lo scrive “Repubblica“:

Il futuro di Stefano Pioli è ormai segnato: dopo una stagione deludente, lascerà il Milan. C’è solo da attendere la fine di un campionato a

cui i rossoneri non hanno più nulla da chiedere. La società è da tempo alle prese con la scelta del prossimo allenatore. Antonio Conte resta in corsa, anche se il progetto di mercato è distante dalle richieste dell’ex Tottenham, determinato a tornare in panchina per vincere

trofei importanti nell’immediato, con calciatori forti e pronti al grande salto fin da subito. Il Milan, al contrario, vuole rimanere competitivo ma senza cedere a spese folli, anzi ha scelto un progetto impostato su giovani di qualità e vuole un allenatore che abbia dimostrato di saperne valorizzare il talento. Per questo la candidatura di Conte, forse il preferito per i tifosi, va perdendo concretezza. Sull’ex ct azzurro resta forte invece il pressing di De Laurentiis, che vuole aprire un ciclo con lui a Napoli.

Il Napoli sta chiudendo in maniera disastrosa una stagione altrettanto disastrosa. Ora occorre pensare ad una rivoluzione e rifondazione per il prossimo anno e, scriver il Corriere dello Sport, “De Laurentiis sa perfettamente cosa bisogna sistemare, dove intervenire, cosa è andato storto o proprio male: tipo il mercato”.

Il secondo passo sarà la scelta del nuovo allenatore “il quarto in dodici mesi, lui spera l’ultimo per un bel po’ di tempo: il presidente pensa a un progetto pluriennale, solido, ambizioso esattamente quanto lui”.

Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini sono i due tecnici in pole position per allenare il Napoli nella prossima stagione. Questo è quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport: “La rosa dei candidati ideali è sempre la stessa, tutti molto autorevoli: Stefano Pioli, 58 anni, un tecnico che con il Milan ha già vinto uno scudetto e che oggi vive sotto la luce scomoda dei riflettori di San Siro perché i cicli finiscono, anche i più belli; Gian Piero Gasperini, 66 anni, il vate della Dea che è anche un’antica passione del presidente, addirittura allenatore del Napoli per un giorno di 13 anni fa (prima del dietrofront del riluttante Mazzarri). Loro in cima e sullo sfondo Antonio Conte, 54 anni, l’off erta di allenare gli azzurri in difficoltà a ottobre, al tramonto della breve parentesi di Rudi Garcia”

