De Laurentiis darà più “potere” di manovra a Manna, ma le scelte finali le prenderà sempre lui (Gazzetta)

De Laurentiis ha scelto il nuovo ds del Napoli, Giovanni Manna, attuale ds della Juventus e stretto collaboratore di Giuntoli. Una scelta che arriva a sorpresa, come quasi tutte quelle del presidente azzurro, una scelta che arriva dalla necessità di una guida forte e decisa e soprattutto orientata verso i giovani talenti. Manna avrà più poteri, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ma è chiaro che l’ultima parola resterà sempre al presidente

Comanda sempre De Laurentiis

“Più potere E allora ecco “lo scippo” alla Juve: nella testa di De Laurentiis, Manna dovrà essere quello che in passato sono stati Bigon e lo stesso Giuntoli. Lavoratori di successo, strateghi col dono della diplomazia nella gestione dello spogliatoio. Serviva un volto nuovo in un settore cruciale, per tagliare col passato e cancellare in fretta questi mesi di fallimento napoletano. E non che Mauro Meluso – attuale d.s. con un contratto che non verrà rinnovato – abbia responsabilità: lui fu chiamato a giochi fatti la scorsa estate, dopo la presentazione di Rudi Garcia e dopo che i vertici societari avevano già pianificato obiettivi e strategie sul mercato. Sbagliando, evidentemente, come racconta la storia di questa tribolata stagione azzurra. Ecco, ora De Laurentiis è pronto a dare più “potere” di manovra a Manna, anche se le scelte finali le prenderà sempre lui”.