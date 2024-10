Conte è l’unico obiettivo libero al momento se il Napoli vuole cominciare a programmare (Marchetti)

Pioli, Gasperini e Italiano sono impegnati con le rispettive società anche in Europa e al momento sarebbe inutile per il Napoli avviare contatti con loro

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Luca Marchetti in un lungo pezzo su Tuttomercatoweb.com, ha. approfondito il tema caldo di questo mese di aprile: gli allenatori. Sono le panchine l’argomento bollente in Europa considerando che tante big sono in procinto di cambiare il tecnico.

Parlando del Napoli Marchetti non ha dubbi e scrive che l’unico nome per cui De Laurentiis firmerebbe subito è Conte, ma ci sono grosse difficoltà per il suo ingaggio

La possibilità Conte

“A Napoli, dove sanno già che dovranno cambiare allenatore, non chiudono. Perché l’unico che potrebbe già firmare, Antonio Conte, non è così semplice da raggiungere. E’ giusto provarci fino alla fine, già una volta il colloquio fitto comunque non aveva portato al matrimonio, questo inverno. Ora gli argomenti non saranno molto diversi (e quindi forse neanche la risposta), ma le cose possono cambiare. E di fronte a molte difficoltà (ingaggio alto, la necessità di rimodellare la squadra, una campagna acquisti importante) c’è sempre la consapevolezza di puntare sul sicuro, più sul sicuro possibile. Perché nessuno ti garantisce la vittoria, ma Conte è quello che – almeno guardando il suo trascorso – ci arriva più vicino e ti avvicina di più a quell’obiettivo. Se dovesse accettare o meno obiettivamente lo sa soltanto lui. Ma allo stesso tempo il Napoli non può puntare le sue carte soltanto su una strada. E così ecco che ci sono anche le altre soluzioni. Anche qui però nessuno può prendersi l’impegno per il prossimo anno. Sia Pioli, che Italiano, che Gasperini sono sotto contratto con la loro squadra, che peraltro è ancora in corsa per obiettivi ambiziosi. Inutile approcciarli ora, se non indirettamente. Senza contare che Pioli, di sua spontanea volontà, è difficile che lasci il Milan. Bisogna aspettare che la dirigenza rossonera completi le proprie valutazioni (anticipiamo la domanda: impossibile che il destino dipenda da una sola partita, ovvero il ritorno dei quarti di finale) per capire se si considera finito il ciclo con Pioli o meno. Impossibile che l’Atalanta non faccia resistenza, qualora ci fosse un’avance per Gasperini (e sempre che Gasp accetti di lasciare il suo gioiellino). Più ragionevole la posizione di Italiano, che da Firenze potrebbe andare via, ma che non ha soltanto il Napoli come possibile destinazione”.

